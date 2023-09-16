Sincan'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 15 yaralı

ANKARA'nın Sincan ilçesinde, otomobil ile yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada 15 kişi yaralandı. Kaza sonucunda yaralananlar hastanelere kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.

ANKARA'nın Sincan ilçesinde, otomobil ile yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada 15 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Tandoğan Mahallesi Cimşit Mezarlığı yolunda meydana geldi. M.S. yönetimindeki 06 AB 0474 plakalı minibüs ile M.B.'nin kullandığı 51 DU 451 plakalı otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada minibüste bulunan 9 kişi ve otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırılırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)