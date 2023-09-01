Sincan Belediyesi Kadınların El Emeği Ürünlerini Kazanca Dönüştürüyor

Sincan Belediyesi, "Hanımlar El Emeği Pazarı"nda kadınların büyük emek vererek ürettiği el emeği göz nuru ürünleri satarak kazanca dönüştürüyor.

Kadınlara her alanda destek veren Sincan Belediyesi, kadın istihdamına destek olmak için "Hanımlar El Emeği Pazarı"nı ilçeye kazandırdı. Haftanın 4 günü kurulan pazarda kadınlar ürettiği ürünleri satarak para kazanıyor. Ev hanımları, ev ekonomisine katkıda bulunabilmek için hırkalar, yelekler, rengarenk takılar, lifler ve çanta üretiyor. Sincan Belediyesi de kadınların emeğini kazanca dönüştürmesi için imkan sağlıyor. Belediye, çadır ve tezgah kurulumunu kendisi yaparak hiçbir ücret almıyor. Kadınlar ürettikleri ürünleri pazara getirerek, doğrudan tüketici ile buluşturuyor. - ANKARA