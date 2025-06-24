Sınavdan önce okunacak dualar hangileri? Sınavdan önce okunması gereken dualar!

Sınavdan önce okunacak dualar hangileri? Sınavdan önce okunması gereken dualar!
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Öğrenciler sınavlara hazırlanırken sadece akademik başarıyı değil, manevi desteği de önemsiyor. Bu noktada en çok araştırılan konulardan biri, "Sınavdan önce okunacak dualar hangileri?" sorusudur. İşte sınav öncesinde okunması tavsiye edilen, hem anlamı hem etkisi güçlü olan dualar…

Sınav sabahı veya sınav salonuna girerken okunacak dualar, psikolojik olarak da destekleyici etki gösterir. İslam inancına göre, Allah'a yönelerek yardım dilemek, hem kalbi ferahlatır hem de kişinin motivasyonunu artırıyor. Peki, sınavdan önce okunacak en etkili dualar hangileridir? İşte detaylar...

SINAVDAN ÖNCE OKUNACAK DUALAR HANGİLERİ?

Okunuşu: "Bismillahirrahmânirrahîm"

Mânası:"Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla"

Sınavdan önce okunacak dualar hangileri? Sınavdan önce okunması gereken dualar!İslam ve İhsan

FATİHA SÛRESİ

Okunuşu: "Bismillahirrahmânirrahîm. Elhamdü lillâhi rabbil'alemin. Errahmânir'rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na'budü ve iyyâke neste'în. İhdinessırâtel müstakîm. Sırâtellezine en'amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn. Âmin"

Mânası: "Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla.Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. O, rahmândır ve rahîmdir. Ceza gününün mâlikidir. (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız. Bize doğru yolu göster. Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil! (Fâtiha Sûresi 1-7)"

Sınavdan önce okunacak dualar hangileri? Sınavdan önce okunması gereken dualar!İslam ve İhsan

SALAVAT-I ŞERİFE

Her duâda Peygamber Efendimize salavat getirmek efdaldir.

Okunuşu: "Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin salâten tün­cînâ bihâ min cemîi'l-ehvâli ve'l-âfât. Ve takdî lenâ bihâ ce­mîa'l-hâcât ve tutahhirünâ bihâ min cemîi's-seyyiât ve ter­fe­unâ bihâ â'le'd-derecât ve tübelliğünâ bihâ aksa'l-ğâyât. Min cemîi'l-hayrâti fi'l-hayâti ve bâ'de'l-memât. Âmin yâ mü­cîbe't-da'vât ve'l-hamdülillâhi Rabbi'l-âlemîn."

Mânası: "Allah'ım! Efendimiz Muhammed Mustafa'ya rahmet et. Öy­le bir rahmet et ki, o rahmetinle bizi bütün korku ve be­lâ­lar­dan kurtar. Bütün ihtiyaçlarımızı o rahmetinin hürme­tine ye­rine getir. Bütün günahlarımızı o rahmetinle temizle. O rah­metin hürmetine bizi en yüce derecelere çıkar. O rah­me­tin hürmetine hayatta iken de, öldükten sonra da düşü­nü­le­bi­lecek bütün hayırların en yücesine ulaştır. Duamızı kabul et, ey dualara cevap veren Allah'ım! Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur."

Sınavdan önce okunacak dualar hangileri? Sınavdan önce okunması gereken dualar!İslam ve İhsan

AYETLERDEN OKUNABİLECEK DUÂLAR

Okunuşu: "Rabbi zidnî ilmen"

Mânası: "...Rabbim, ilmimi artır." (Tâ Hâ Sûresi 114)

Sınavdan önce okunacak dualar hangileri? Sınavdan önce okunması gereken dualar!İslam ve İhsan

Okunuşu: "Rabbişrahli sadri ve yessirli emri. Vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli."

Mânası: "...Rabbim! Gönlüme ferahlık ver. İşimi bana kolaylaştır. Dilimdeki tutukluğu çöz. Ki sözümü anlasınlar." (Tâ Hâ Sûresi 25-28)

Sınavdan önce okunacak dualar hangileri? Sınavdan önce okunması gereken dualar!İslam ve İhsan

Okunuşu: "Rabbi edhılnî mudhale sıdkın ve ahricnî muhrece sıdkın vec'al lî min ledunke sultânen nasîrâ."

Mânası: "...Rabbim! Gireceğim yere dürüstlükle girmemi sağla; çıkacağım yerden de dürüstlükle çıkmamı sağla. Bana tarafından, hakkıyla yardım edici bir kuvvet ver."(İsrâ Sûresi 80)

Sınavdan önce okunacak dualar hangileri? Sınavdan önce okunması gereken dualar!İslam ve İhsan

HADİS-İ ŞERİFLERDEN OKUNABİLECEK DUÂLAR

Okunuşu: "Allâhümme innî eûzü bike min ilmin lâ yenfa' ve min kalbin lâ yahşa' ve min nefsin lâ teşba' ve min da'vetin lâ yüstecâbü lehâ."

Mânası: "Allahım! Faydasız ilimden, ürpermeyen gönülden, doyma bilmeyen nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım." (Müslim, Zikir 73)

Sınavdan önce okunacak dualar hangileri? Sınavdan önce okunması gereken dualar!İslam ve İhsan

Okunuşu: "Allahümme'nfa'nî bima 'allemtenî ve 'allimnî ma yenfeunî verzugni ilmen tenfeunî bihî."

Mânası: "Allah'ım! Bana öğrettiğin şeyleri hakkımda faydalı eyle, bana fayda verecek şeyleri öğret, beni, bana fayda verecek ilim ile nasiplendir."(Hâkim, De'avât, No: 1879, I, 510)

Sınavdan önce okunacak dualar hangileri? Sınavdan önce okunması gereken dualar!İslam ve İhsan

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