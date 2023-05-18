Sınava kaç gün kaldı? YKS 2023 ne zaman, kaç gün kaldı? TYT-AYT sınavlarına ne kadar kaldı, ne zaman?

Üniversite adaylarının sınava sayılı günler kala YKS'ye kaç gün kaldı ve TYT-AYT sınavlarına ne kadar kaldı, ne zaman sorularını sıklıkla araştırıyorlar. Sınava kaç gün kaldığı ve YT-AYT sınavlarına ne kadar kaldı, ne zaman olduğu merak ediliyor. Peki, sınava kaç gün kaldı? YKS'ye kaç gün kaldı? TYT-AYT sınavlarına ne kadar kaldı, ne zaman?