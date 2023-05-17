Sınava kaç gün kaldı? YKS 2023 ne zaman, kaç gün kaldı? TYT-AYT sınavlarına ne kadar kaldı, ne zaman?
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Üniversite adaylarının sınava sayılı günler kala YKS'ye kaç gün kaldı ve TYT-AYT sınavlarına ne kadar kaldı, ne zaman sorularını sıklıkla araştırıyorlar. Sinava kaç gün kaldığı ve YT-AYT sınavlarına ne kadar kaldı, ne zaman olduğu merak ediliyor. Peki, sınava kaç gün kaldı? YKS'ye kaç gün kaldı? TYT-AYT sınavlarına ne kadar kaldı, ne zaman?
Üniversite sınavına girecek olan adaylar sınava kaç gün kaldığını merakla araştırıyor. YKS'ye kaç gün kaldı ve TYT-AYT sınavlarına ne kadar kaldı, ne zaman sorularına yanıt aranıyor. Üniversite adayları sınava kaç gün kaldığını merak ediyor. Sınava kaç gün kaldı? YKS'ye kaç gün kaldı? TYT-AYT sınavlarına ne kadar kaldı, ne zaman? Detaylar haberimizdedir…
Üniversite sınavına girecek olan adaylar, 17 Haziran 2023 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran 2023 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) sınavına girecektir. Bugün itibari ile sınava 34 gün kalmıştır.
2023-YKS, 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacaktır. 17 Haziran 2023 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran 2023 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır. Bugün itibari ile sınava 34 gün kalmıştır.
2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS), 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacaktır. 17 Haziran 2023 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran 2023 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır.