Yks'ye girecek öğrenciler sınav yerlerine farklı ulaşım araçlarıyla ulaşacak. Merak ediliyor Sınav günü otobüsler ücretsiz mi 2023? Sınav günü toplu taşıma ücretsiz mi? İETT sınav günü ücretsiz mi? Sınav günü otobüsler ücretsiz mi 2023? Ankara sınav günleri ulaşım ücretsiz mi? İşte detaylar…

SINAV GÜNÜ OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ 2023?

İstanbul'da sınava girecek öğrenciler için müjdeli haber İBB'den geldi. İBB'den yapılan açıklamada; ''17-18 Haziran'da gerçekleşecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na ( Yks ) girecek öğrenciler ve sınav görevlileri, belgelerini göstererek İBB'ye bağlı toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanabilecek.'' ifadeleri yer aldı.

İETT SINAV GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İETT sayfasında yer alan duyuruda ise şu sözlere yer verildi: 17 Haziran Cumartesi ve 18 Haziran Pazar günü yapılacak olan YKS'ye katılım sağlayacak öğrenciler ve görevliler sınav günü belgeleriyle İETT araçlarından ücretsiz yararlanabilecektir.

ANKARA SINAV GÜNÜ ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) 17-18 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek öğrencilerin toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanabileceğini açıkladı. ABB'den yapılan açıklamaya göre sınava katılacak adaylar, veliler ve görevli öğretmenler sınav giriş belgelerini göstererek EGO Genel Müdürlüğü bünyesinde otobüs, raylı sistemler ve teleferikle verilen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanacak.