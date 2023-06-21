Ünlü sunucu ve gazeteci Müge Anlı, geçtiğimiz haftalarda hafta içi her gün yayınlanan gündüz kuşağı programında evlilik haberini duyurmuştu. Müge Anlı, Şinasi Yüzbaşıoğlu ile dünya evine girdiğini sosyal medya hesabından duyurarak soyadını değiştirmişti. Bu olayın ardından Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun hayatı ve biyografisi de merak konusu oldu. Peki, Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir, nereli, eşi kim? Müge Anlı'nın eşi kim? Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir, çocuğu varmı, kaç yaşında, daha önce evlendi mi?

Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun hayatı hakkında araştırmalar hız kazandı. Ünlü sunucu Müge Anlı, Tatlı Sert programının sunuculuğunu yaparken evlilik haberini canlı yayında verdi. Vatandaşlar ise merak ediyor Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir, nereli, eşi kim? Müge Anlı'nın eşi kim? Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir, çocuğu varmı, kaç yaşında, daha önce evlendi mi? Detaylar haberimizde…

ŞİNASİ YÜZBAŞIOĞLU KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Şinasi Yüzbaşıoğlu, doğum tarihi 10 Nisan 1963 olan Adana doğumlu bir isimdir. Lise eğitimini tamamladıktan sonra polis olarak göreve başlamıştır. Kariyeri boyunca önemli görevlerde bulunmuş ve deneyim kazanmıştır. Erzurum Emniyet Müdürlüğü ve ardından Adana Emniyet Müdürlüğü gibi önemli pozisyonlarda görev yapmıştır. 2021 yılında İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne atanmıştır. Şinasi Yüzbaşıoğlu, emniyet müdürü rütbesine sahip olan tecrübeli bir yetkilidir.

Şinasi Yüzbaşıoğlu

ŞİNASİ YÜZBAŞIOĞLU KİMDİR, ÇOCUĞU VAR MI, DAHA ÖNCE EVLENDİ Mİ?

Müge Anlı canlı yayında evlilik haberini sevenleriyle paylaşmıştı. Anlı şu ifadeleri kullanmıştı, "Sizleri de çok mutlu edeceğine inandığım haberi ilk ağızdan vermeye karar verdim. Evlenmeye karar verdim. Herkes evleniyor, çok abartmaya gerek yok. Ama mutlu olacağınızı biliyordum. Dualarınızı almak istiyorum. Müstakbel damadınızın ismini de açıklayayım. Müstakbel damadınızın ismi Şinasi Yüzbaşıoğlu."

Şu an için Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun geçmişte evlenip evlenmediği hakkında resmi bir bilgi bulunmamaktadır. Müge Anlı ise Burhan Akdağ ile iki kez evlenmiş ve bu evliliklerden kızları Lidya dünyaya gelmiştir. Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun evlilik geçmişiyle ilgili herhangi bir detay mevcut değildir.