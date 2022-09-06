25 Haziran'da sade bir nikah töreni ile dünya evine giren Müge Anlı ve Şinasi Yüzbaşıoğlu çifti hayranları tarafından merak ediliyor. Peki, Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir? Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu kaç yaşında nereli? Şinasi Yüzbaşıoğlu hayatı ve biyografisi nedir?

2021 yılında İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne atanmıştır. Şinasi Yüzbaşıoğlu, 4. sınıf emniyet müdürüdür. Peki, Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir? Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu kaç yaşında nereli? Şinasi Yüzbaşıoğlu hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ŞİNASİ YÜZBAŞIOĞLU KİMDİR?

25 Haziran'da sade bir nikah töreni ile dünya evine giren Müge Anlı ve Şinasi Yüzbaşıoğlu çifti hayranları tarafından merak ediliyor. Programında evleneceğini duyuran Müge Anlı, kısa süre sonra birlikteliklerini evlilikle taçlandırmışlardı. Sosyal medya hesabında kendi soyadının yanına eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun soyadını ekleyen Müge Anlı'dan henüz evliliğiyle ilgili bir paylaşım gelmedi.

ŞİNASİ YÜZBAŞIOĞLU NE İŞ YAPIYOR?

Şinasi Yüzbaşıoğlu, 10 Nisan 1963 Adana doğumludur. Liseden sonra polis olan Yüzbaşıoğlu, bir dönem Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nde ve daha sonra Adana Emniyet Müdürlüğü'nde görev aldı. 2021 yılında İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne atanmıştır. Şinasi Yüzbaşıoğlu, 4. sınıf emniyet müdürüdür.