Sinan Tuzcu kimdir? Sinan Tuzcu hayatı ve biyografisi! Sinan Tuzcu kaç yaşında, nereli?
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Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Sinan Tuzcu, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Sinan Tuzcu hakkında merak edilenler. Sinan Tuzcu hayatı ve biyografisi. Sinan Tuzcu kimdir?
Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Sinan Tuzcu merak konusu oldu. İşte Sinan Tuzcu hakkında merak edilen Sinan Tuzcu kimdir, Sinan Tuzcu hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…
SİNAN TUZCU KİMDİR?
Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği ön lisans eğitiminden sonra 2004 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana Sanat Dalından mezun olmuştur. Okul sonrası Londra'da Arcola Theatre bünyesinde çalıştı.
2005 yılında televizyonda Ihlamurlar Altında dizisinde canlandırdığı "Ömer" karakteriyle tanındı. 2006 yılında, ilk sahnelenişinden 60 yıl sonra yeniden sahnelenen "Ayşe" adlı operette başrolü oynadı. Bu oyunda başrolü paylaştığı Dolunay Soysert ile 9 Temmuz 2006'da evlendi. 2008-2009 sezonunda BKM ve İstanbul Halk Tiyatrosu ortak yapımı olarak sahnelenen "Sürmanşet" adlı oyunu yazmıştır.
2014 yılında Kanal D ve Star TV'de yayınlanan Urfalıyam Ezelden dizisinin tasarımını ve senaristliğini yaptı, 2016 yılında atv'de yayınlanan Kehribar dizisinin hikâyesini ve senaryosunu Ali Aydın'la beraber yazmıştır. Aynı yıl Dolunay Soysert ile olan evliliğinden boşandı.
Son tiyatro çalışmasını 2020 yılında Duru Tiyatro bünyesindeki ve Emre Kınay yönetimindeki "Yüzleşme" adlı oyunla yapmıştır.