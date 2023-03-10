Sinan Sardoğan öldü mü? Bir süredir merak ediliyor ve araştırılıyordu. Yaşlı bir kadının kaybolmasıyla ilgili baş şüpheli olarak gösterilen ve günlerce Müge Anlı'nın canlı yayınına çıkan Sinan Sardoğan, çok sayıda kadına cinsel istismar suçundan tutuklandı. Peki, Sinan Sardoğan öldü mü? Müge Anlı Sinan Sardoğan öldü mü, yaşıyor mu?

Sinan Sardoğan öldü mü? Bir süredir merak ediliyor ve araştırılıyordu. Arife Gökçe isimli 64 yaşındaki kadının kaybolmasında baş şüpheli konumunda olan Sinan Sardoğan, canlı yayındaki tavırları ve açıklamalarıyla Müge Anlı'yı çileden çıkarmıştı. Daha önce çok sayıda kadına ve bir çocuğu cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıkan Sardoğan, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Peki, Sinan Sardoğan öldü mü? Müge Anlı Sinan Sardoğan öldü mü, yaşıyor mu?

SİNAN SARDOĞAN ÖLDÜ MÜ?

Sinan Sardoğan'ın öldüğü yönündeki iddiaların asılsız olduğunu söyleyen Müge Anlı, "Arife Gökçe'nin kaybının 84. günü. Kadınla ilgili bir gelişme yaşanmadı. Sinan hakkında sosyal medya haberlerini güvendiğini sitelerden takip edin lütfen. Sinan hala cezaevinde. Hep soruyorsunuz bana. Buradan söylemiş olayım. Sinan Sardoğan hala yaşıyor" dedi.