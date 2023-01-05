Sinan Sardoğan kimdir, nereli? Müge Anlı Sinan Sardoğan kaç yaşında, nereli?

Arife Gökçe'nin kaybolmasında baş şüpheli olan Sinan Sardoğan'ın tutarsız yanıtları hem izleyicileri hem de Müge Anlı'yı bezdirdi. İzleyicilerin merak ettikleri arasında ise Sinan Sardoğan nereli? Müge Anlı Sinan Sardoğan kaç yaşında, nereli? soruları yer aldı.

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı İle Tatlı Sert programında ilginç dakikalar yaşandı. Programda son günlerde ele alınan konu kapsamında çok sayıda kadına tacizde bulunduğu iddia edilen Sinan Sardoğan'ın programda konuştuğu sırada ortalık bir anda gerildi. Merak edilenler arasında ise Sinan Sardoğan nereli? Müge Anlı Sinan Sardoğan kaç yaşında, nereli? soruları yer aldı.

SİNAN SARDOĞAN NERELİ?

Müge Anlı'da konu olan Sinan Sardoğan Tokat, Almus'ludur.

MÜGE ANLI ARİFE GÖKÇE OLAYI NE OLDU?

Bir süredir Müge Anlı ve Tatlı Sert programında işlenen "Kayıp Arife" olayında yeni gelişmeler yaşandı. Olayın bir numaralı şüphelisi Sinan Sardoğan adlı şahsın çalıştığı yer ve tarlası ekipler tarafından incelemeye alındı. Yapılan aramada Sinan'ın gübre döktüğü yerde yanmış kıyafetler bulundu.

TOKAT ALMUS NEREDE?

Almus Karadeniz Bölgesinde Tokat iline bağlı, merkezi il merkezine 34 km mesafede bir ilçe olup, doğusunda Reşadiye ilçesi ve Sivas ili Hafik ilçesi, batısında Tokat ili, kuzeyinde Niksar ilçesi, güneyinde Sivas ili bulunmaktadır. Başlangıçta köy ve nahiye iken idari taksimatta bucak merkezi olmuş, 1 Mart 1954'te ilçe olmuştur. 2020 yılı nüfus sonuçlarına göre nüfusu 23.825 kişidir.

Almus ilçesi ceviz büyüklüğündeki vişnesi ile ünlüdür. Yakın zamana kadar yaklaşık 30 yıllık bir geçmişi bulunan "Almus vişne festivali" yapılırdı (ilk festival dönem kaymakamı Duran Duman'ın talimatı ile başlamıştır). İlçenin sosyoekonomik yaşamında ve tanıtımında önemli bir yer tutan bu festival son birkaç yıldır yapılmamaktadır.