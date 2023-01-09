Kayıp Arife Gökçe'nin arandığı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında baş şüpheli olarak canlı yayına çıkan Sinan Sardoğan'ın yaşlı kadınlarla cinsel içerikli mesajlar gönderdiği ortaya çıktı. Gündemde yer alan isim hakkında merak edilenler var. Peki, Sinan Sardoğan neden tutuklandı? Müge Anlı Sinan Sardoğan olayı ne?

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı İle Tatlı Sert programında ilginç dakikalar yaşandı. Programda son günlerde ele alınan konu kapsamında çok sayıda kadına tacizde bulunduğu iddia edilen Sinan Sardoğan gündemde yer alıyor. Merak edilenler arasında ise Sinan Sardoğan neden tutuklandı? Müge Anlı Sinan Sardoğan olayı ne? soruları yer alıyor. Detaylar haberimizde...

SİNAN SARDOĞAN NEDEN TUTUKLANDI?

Polis ekipleri, hakkında 23 adli işlem kaydı bulunan Sinan Sardoğan'ın kaldığı otel odasına gelerek, gözaltı kararını tebliğ ederek üst araması yaptı. Çocuğa cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alınan Sardoğan, ters kelepçeli yapılarak emniyete götürüldü. O anları anbean kayda alınan Sardoğan, muhabirlerin "Arife Gökçe'ye ne oldu?" sorusuna "Bilmiyorum" cevabını verirken gözaltına alındığı için de korktuğunu söyledi. Hakkındaki taciz iddialarını her fırsatta yalanlayan ve savunmasıyla başta Müge Anlı olmak üzere herkesi sinirlendiren Sinan Sardoğan, geçtiğimiz günkü canlı yayında Anlı'nın kendisine hesap sorması üzerine gerilmişti. Anlı'nın tepkilerine sinirlenen Sardoğan, "Sinirlenirsen sinirlen ne yapacaksın? Bak Müge Hanım adamı sinirlendirme. Geçen 'beyninden kan getireceğim' diyordun niye getirmedin. Hadi getir" diyerek tepki göstermişti. Anlı ve Sinan Bey'in tartıştığı anlarda ise canlı yayındaki ses kısıldı. Avcılar'da 2018 yılında A.A. isimli çocuğun cinsel istismara uğramasıyla ilgili eşkal bilgileri ile birebir uyuşması ve yaptırılan teşhis sonucunda aynı şahıs olduğunun anlaşılması üzerine Sardoğan gözaltına alındı. Hakkında 23 adli işlem kaydı bulunan Sardoğan, Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bugünkü canlı yayında Sinan Sardoğan hakkında konuşan Anlı, yaşanan çocuğa cinsel istismar olayının da detaylarını anlattı. Anlı, canlı yayında şu ifadeleri kullandı: "Yayına çıktığı ilk günden beri hepimizi sinir ucuyla oynadı. Her türlü pişkinliği yaptı. Gittikçe rahatlayınca yaptıklarını da büyük bir rahatlıkla anlatmaya başlamıştı. Arife Gökçe'nin ailesinin üzerine yürüyerek mağdura oynamaya çalıştı."

"ERKEK ÇOCUĞUNU İSTİSMAR ETMİŞ, GÖRÜNTÜLER VAR"

2018 yılında o dönem 12-13 yaşında olan Suriye uyruklu bir erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunmuş. Görüntüler bulunmuş ve polise başvurulmuş. Fakat o dönem şahıs tespit edilemiyor. Bu çocuk aradan geçen 4 yılın ardından televizyon izlerken ailesine 'bana istismarda bulunan bu adam' diyor. Karakola başvurarak 'Dosyamızdaki adam bu' diyorlar. Görüntüler izlenince de Sinan'ın eşgaliyle uyduğu görülüyor. Çocuğun ifadesinden sonra Sinan Sardoğan cuma günü yayınımızdan sonra gözaltına alındı. Çocuk şubede istismara uğrayan çocuğumuzla yüzleşti ve çocuğumuz tespit etti. Mahkeme de çocuğun cinsel istismar suçlamasıyla Sinan'ın tutuklanmasını isteyerek cezaevine gönderdi.

"BU PİSLİK ARAMIZDAN AYRILDI"

"Sinan polisler gözaltına almak için geldiğinde 'ben yapmadım' dedi. İnsan desem ayıp olacak. Siz benim yerime de saydırıyorsunuz. Bu çocuk sayesinde bu pislik aramızda ayrıldı. Burada çok konu işledim. Çok adam öldüren kişilerle de bir arada bulundum ama bu kadar sinirlerimi zıplatan çok az kişi olmuştur. Gerçekten çok kötüydü, çok kötüydü."