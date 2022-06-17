Sinan Özen kimdir? Sinan Özen kaç yaşında nereli? Sinan Özen biyografisi nedir?
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1989-2016 yılları arası biri Türk Sanat Müziği albümü olmak üzere 17 albüm, 5 Tekli çalışmasını piyasaya sürdü. Peki, Türk şarkıcı, besteci ve oyuncu olan Sinan Özen kimdir? Sinan Özen kaç yaşında nereli? Sinan Özen hayatı ve biyografisi nedir?
1982 yılında İstanbul Devlet Konservatuvarı'na girdi. 1989 yılında "Rüyalarım Olmasa" albümü ile profesyonel müzik hayatına başladı. Peki, Sinan Özen kimdir? Sinan Özen kaç yaşında nereli? Sinan Özen hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...
SİNAN ÖZEN KİMDİR?
Sinan Özen (d. 1 Mart 1964; Çayeli, Rize), Türk şarkıcı, besteci ve oyuncudur.
1 Mart 1964'te Rize'nin Çayeli ilçesinde doğdu. İlk ve orta okulu İstanbul'da bitirdikten sonra eğitimine Rize Endüstri Meslek Lisesi torna tesviye bölümünde devam etti. Müziğe olan tutkusu yüzünden mesleğini bırakarak müzik dünyasına atılmaya karar verdi. 1981 yılında ses yarışmasına katıldı. Fakat yarışmayı kazanmasına rağmen, hiçbir teklif almadı. Müzisyen arkadaşının vesilesiyle tanıştığı konservatuvar hocası Süheyla Altmışdört'ten nota ve solfej dersleri, bestekâr İrfan Özbakır'dan ud ve nota solfej dersleri aldı. 1982 yılında İstanbul Devlet Konservatuvarı'na girdi. 1989 yılında "Rüyalarım Olmasa" albümü ile profesyonel müzik hayatına başladı.
1989-2016 yılları arası biri Türk Sanat Müziği albümü olmak üzere 17 albüm, 5 Tekli çalışmasını piyasaya sürdü.
Son teklisi Sevişmeliyiz'e klip çekti. Klip Acara Özerk Cumhuriyeti'nde bulunan Batum kentinde çekildi.
DİSKOGRAFİ
Tekli
Sen Treni Kaçırdın (2021)
Sen Mühimsin (2021)
Körpe Yüreğim (2021)
Yerim Göğüm Yıldızım (2021)
Yok Arkadaş (ft. Amad) (2020)
Sinan Özen ile Akustik (2020)
Ben Yanıyorum (2019)
Öpsene Beni (ft. Ece Toprak) (2017)
Sana Bir şey Olmasın (2016)
Sevişmeliyiz (2015)
Radyoda Bir İnce Saz (2014)
Yıkılır İstanbul (2013)
Quiero Comer Tus Labios & Senin Ağzını Yerim (2003)
Albümleri
2016: Bambaşka 22 Kasım 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Sinan Müzik
2014: Babamın Şarkıları ve İnce Saz Avrupa Müzik
2011: Usta Çınar Müzik
2010: Sinan Özen 2010 Çınar Müzik
2007: Ödün Vermem Sinan Müzik
2006: Aşkın S Hali Sinan Müzik
2004: Islak Islak Akbaş Müzik
2002: Serseri Gönlüm Akbaş Müzik
2000: Gitsem Uzaklara Akbaş Müzik
1998: Tek Başına Akbaş Müzik
1997: Evlere Şenlik Okey Plakçılık
1996: Sigaramın Dumanı Sen Okey Plakçılık
1994: Kapına Gül Bıraktım Okey Plakçılık
1993: Ölürüm Yoluna Okey Plakçılık
1992: Öpsene Beni Okey Plakçılık
1991: Aşık Olmak İstiyorum Okey Plakçılık
1990: Kar Tanesi Okey Plakçılık
1989: Rüyalarım Olmasa Okey Plakçılık
EP'leri
2011: Ben Seni Sevdim (ft. Aslı Güngör)
2003: Senin Ağzını Yerim
1998: Çaresizim
1998: Tek Başına
1997: Evlere Şenlik
1996: Sigaramın Dumanı
1994: Kapına Kırmızı Bir Gül Bıraktım
1993: Ölürüm Yoluna
1992: Öpsene Beni
1991: Dertli Ud
1990: Kar Tanesi
1989: Rüyalarım Olmasa
Video klipleri
Sana Bir Şey Olmasın
Sevişmeliyiz
Radyoda Bir İnce Saz
Yıkılır İstanbul
Ben Seni Sevdim feat Aslı Güngör
Teessüf Ederim
Yaşamak
Çok Ama Çok
Bişey Olmaz Deme
Bilemiyorum
Sana Kıyamam
Seni Düşünüyorum
Canım Yandı
Ödün Vermem
Seni Öyle Çok
Koptuğu Yerde Bırak
Ellerini Bırak
Sildim
Islak Islak
Kulağımdan Öp Beni
Yatiya Geldim
Uyusun Da Büyüsün
Gülüm
Ezanlar Bizim İçin
Hazalım
Çaresizim
Ağlayamadım
Sigaramın Dumanı Sen
Vicdansızlar
Başımın Tatlı Belası
Evlere Şenlik
Senin Ağzını Yerim
Filmografi
Gecenin Işıltısı
Arka Sokaklar 2. Sezon
Tirvana
Kurasların Efendisi
Sinan Özen Söylüyor
Şarkılar Bizi Soyler