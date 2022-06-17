Sinan Özen kimdir? Sinan Özen kaç yaşında nereli? Sinan Özen biyografisi nedir?

1982 yılında İstanbul Devlet Konservatuvarı'na girdi. 1989 yılında "Rüyalarım Olmasa" albümü ile profesyonel müzik hayatına başladı. Peki, Sinan Özen kimdir? Sinan Özen kaç yaşında nereli? Sinan Özen hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

SİNAN ÖZEN KİMDİR?

Sinan Özen (d. 1 Mart 1964; Çayeli, Rize), Türk şarkıcı, besteci ve oyuncudur.

1 Mart 1964'te Rize'nin Çayeli ilçesinde doğdu. İlk ve orta okulu İstanbul'da bitirdikten sonra eğitimine Rize Endüstri Meslek Lisesi torna tesviye bölümünde devam etti. Müziğe olan tutkusu yüzünden mesleğini bırakarak müzik dünyasına atılmaya karar verdi. 1981 yılında ses yarışmasına katıldı. Fakat yarışmayı kazanmasına rağmen, hiçbir teklif almadı. Müzisyen arkadaşının vesilesiyle tanıştığı konservatuvar hocası Süheyla Altmışdört'ten nota ve solfej dersleri, bestekâr İrfan Özbakır'dan ud ve nota solfej dersleri aldı. 1982 yılında İstanbul Devlet Konservatuvarı'na girdi. 1989 yılında "Rüyalarım Olmasa" albümü ile profesyonel müzik hayatına başladı.

1989-2016 yılları arası biri Türk Sanat Müziği albümü olmak üzere 17 albüm, 5 Tekli çalışmasını piyasaya sürdü.

Son teklisi Sevişmeliyiz'e klip çekti. Klip Acara Özerk Cumhuriyeti'nde bulunan Batum kentinde çekildi.

DİSKOGRAFİ

Tekli

Sen Treni Kaçırdın (2021)

Sen Mühimsin (2021)

Körpe Yüreğim (2021)

Yerim Göğüm Yıldızım (2021)

Yok Arkadaş (ft. Amad) (2020)

Sinan Özen ile Akustik (2020)

Ben Yanıyorum (2019)

Öpsene Beni (ft. Ece Toprak) (2017)

Sana Bir şey Olmasın (2016)

Sevişmeliyiz (2015)

Radyoda Bir İnce Saz (2014)

Yıkılır İstanbul (2013)

Quiero Comer Tus Labios & Senin Ağzını Yerim (2003)

Albümleri

2016: Bambaşka 22 Kasım 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Sinan Müzik

2014: Babamın Şarkıları ve İnce Saz Avrupa Müzik

2011: Usta Çınar Müzik

2010: Sinan Özen 2010 Çınar Müzik

2007: Ödün Vermem Sinan Müzik

2006: Aşkın S Hali Sinan Müzik

2004: Islak Islak Akbaş Müzik

2002: Serseri Gönlüm Akbaş Müzik

2000: Gitsem Uzaklara Akbaş Müzik

1998: Tek Başına Akbaş Müzik

1997: Evlere Şenlik Okey Plakçılık

1996: Sigaramın Dumanı Sen Okey Plakçılık

1994: Kapına Gül Bıraktım Okey Plakçılık

1993: Ölürüm Yoluna Okey Plakçılık

1992: Öpsene Beni Okey Plakçılık

1991: Aşık Olmak İstiyorum Okey Plakçılık

1990: Kar Tanesi Okey Plakçılık

1989: Rüyalarım Olmasa Okey Plakçılık

EP'leri

2011: Ben Seni Sevdim (ft. Aslı Güngör)

2003: Senin Ağzını Yerim

1998: Çaresizim

1998: Tek Başına

1997: Evlere Şenlik

1996: Sigaramın Dumanı

1994: Kapına Kırmızı Bir Gül Bıraktım

1993: Ölürüm Yoluna

1992: Öpsene Beni

1991: Dertli Ud

1990: Kar Tanesi

1989: Rüyalarım Olmasa

Video klipleri

Sana Bir Şey Olmasın

Sevişmeliyiz

Radyoda Bir İnce Saz

Yıkılır İstanbul

Ben Seni Sevdim feat Aslı Güngör

Teessüf Ederim

Yaşamak

Çok Ama Çok

Bişey Olmaz Deme

Bilemiyorum

Sana Kıyamam

Seni Düşünüyorum

Canım Yandı

Ödün Vermem

Seni Öyle Çok

Koptuğu Yerde Bırak

Ellerini Bırak

Sildim

Islak Islak

Kulağımdan Öp Beni

Yatiya Geldim

Uyusun Da Büyüsün

Gülüm

Ezanlar Bizim İçin

Hazalım

Çaresizim

Ağlayamadım

Sigaramın Dumanı Sen

Vicdansızlar

Başımın Tatlı Belası

Evlere Şenlik

Senin Ağzını Yerim

Filmografi

Gecenin Işıltısı

Arka Sokaklar 2. Sezon

Tirvana

Kurasların Efendisi

Sinan Özen Söylüyor

Şarkılar Bizi Soyler

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