Sinan Özen kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, şarkıları neler? 21 Mayıs Cumartesi Şarkılar Bizi Söyler konuğu Sinan Özen kimdir? - Haberler

Sinan Özen kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, şarkıları neler? 21 Mayıs Cumartesi Şarkılar Bizi Söyler konuğu Sinan Özen kimdir?
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21 Mayıs Şarkılar Bizi Söyler konukları kimlerdir merak ediliyor. Programın bugünkü konuklarından birisi Sinan Özen oldu. Bunun ardından izleyiciler, Sinan Özen kimdir? Sinan Özen'in şarkıları nelerdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir, şarkıları neler? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Sinan Özen kimdir? Hayatı ve biyografisi nedir merak etti. İşte detaylar...
21 Mayıs Cumartesi 2022 Şarkılar Bizi Söyler konuğu Sinan Özen kimdir? Sinan Özen kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne, şarkıları nelerdir? Sinan Özen evli mi? Sinan Özen tüm şarkılarının isimleri nelerdir? Sinan Özen sevgilisi var mı? Sinan Özen aslen nereli? Sinan Özen'in tüm albümleri nelerdir? Sinan Özen'in filmleri nelerdir? Rol aldığı filmler ve diziler hangileri?
SİNAN ÖZEN KİMDİR?
Sinan Özen (d. 1 Mart 1964; Çayeli, Rize), Türk şarkıcı, besteci ve oyuncudur.
Sinan Özen doğum tarihi : 1 Mart 1964
Sinan Özen kaç yaşında : 58 yaşında
Sinan Özen nereli : Rize
Sinan Özen mesleği ne : Şarkıcı, besteci, oyuncu
1 Mart 1964'te Rize'nin Çayeli ilçesinde doğdu. İlk ve orta okulu İstanbul'da bitirdikten sonra eğitimine Rize Endüstri Meslek Lisesi torna tesviye bölümünde devam etti. Müziğe olan tutkusu yüzünden mesleğini bırakarak müzik dünyasına atılmaya karar verdi. 1981 yılında ses yarışmasına katıldı. Fakat yarışmayı kazanmasına rağmen, hiçbir teklif almadı. Müzisyen arkadaşının vesilesiyle tanıştığı konservatuvar hocası Süheyla Altmışdört'ten nota ve solfej dersleri, bestekâr İrfan Özbakır'dan ud ve nota solfej dersleri aldı. 1982 yılında İstanbul Devlet Konservatuvarı'na girdi. 1989 yılında "Rüyalarım Olmasa" albümü ile profesyonel müzik hayatına başladı.
1989-2016 yılları arası biri Türk Sanat Müziği albümü olmak üzere 17 albüm, 5 Tekli çalışmasını piyasaya sürdü.
Son teklisi Sevişmeliyiz'e klip çekti. Klip Acara Özerk Cumhuriyeti'nde bulunan Batum kentinde çekildi.
Sinan Özen 21 Mayıs Cumartesi 2022 tarihinde Kanal D'de yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olmuştur.
Diskografi
Tekli
- Sen Treni Kaçırdın (2021)
- Sen Mühimsin (2021)
- Körpe Yüreğim (2021)
- Yerim Göğüm Yıldızım (2021)
- Yok Arkadaş (ft. Amad) (2020)
- Sinan Özen ile Akustik (2020)
- Ben Yanıyorum (2019)
- Öpsene Beni (ft. Ece Toprak) (2017)
- Sana Bir şey Olmasın (2016)
- Sevişmeliyiz (2015)
- Radyoda Bir İnce Saz (2014)
- Yıkılır İstanbul (2013)
- Quiero Comer Tus Labios & Senin Ağzını Yerim (2003)
Albümleri
- 2016: Bambaşka 22 Kasım 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Sinan Müzik
- 2014: Babamın Şarkıları ve İnce Saz Avrupa Müzik
- 2011: Usta Çınar Müzik
- 2010: Sinan Özen 2010 Çınar Müzik
- 2007: Ödün Vermem Sinan Müzik
- 2006: Aşkın S Hali Sinan Müzik
- 2004: Islak Islak Akbaş Müzik
- 2002: Serseri Gönlüm Akbaş Müzik
- 2000: Gitsem Uzaklara Akbaş Müzik
- 1998: Tek Başına Akbaş Müzik
- 1997: Evlere Şenlik Okey Plakçılık
- 1996: Sigaramın Dumanı Sen Okey Plakçılık
- 1994: Kapına Gül Bıraktım Okey Plakçılık
- 1993: Ölürüm Yoluna Okey Plakçılık
- 1992: Öpsene Beni Okey Plakçılık
- 1991: Aşık Olmak İstiyorum Okey Plakçılık
- 1990: Kar Tanesi Okey Plakçılık
- 1989: Rüyalarım Olmasa Okey Plakçılık
EP'leri
- 2011: Ben Seni Sevdim (ft. Aslı Güngör)
- 2003: Senin Ağzını Yerim
- 1998: Çaresizim
- 1998: Tek Başına
- 1997: Evlere Şenlik
- 1996: Sigaramın Dumanı
- 1994: Kapına Kırmızı Bir Gül Bıraktım
- 1993: Ölürüm Yoluna
- 1992: Öpsene Beni
- 1991: Dertli Ud
- 1990: Kar Tanesi
- 1989: Rüyalarım Olmasa
Video klipleri
- Sana Bir Şey Olmasın
- Sevişmeliyiz
- Radyoda Bir İnce Saz
- Yıkılır İstanbul
- Ben Seni Sevdim feat Aslı Güngör
- Teessüf Ederim
- Yaşamak
- Çok Ama Çok
- Bişey Olmaz Deme
- Bilemiyorum
- Sana Kıyamam
- Seni Düşünüyorum
- Canım Yandı
- Ödün Vermem
- Seni Öyle Çok
- Koptuğu Yerde Bırak
- Ellerini Bırak
- Sildim
- Islak Islak
- Kulağımdan Öp Beni
- Yatiya Geldim
- Uyusun Da Büyüsün
- Gülüm
- Ezanlar Bizim İçin
- Hazalım
- Çaresizim
- Ağlayamadım
- Sigaramın Dumanı Sen
- Vicdansızlar
- Başımın Tatlı Belası
- Evlere Şenlik
- Senin Ağzını Yerim
Filmografi
- Gecenin ışıltısı
- Arka Sokaklar 2. Sezon
- Tirvana
- Kurasların Efendisi
- Sinan Özen Söylüyor