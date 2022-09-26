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Sinan Özen'e ne oldu, nereden düştü? Sinan Özen sağlık durumu ne?

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Sinan Özen'e ne oldu, nereden düştü? Sinan Özen sağlık durumu ne?

Şarkıcı Sinan Özen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile sevenlerini korkuttu. Sağlık durumunu takipçileriyle paylaşan Sinan Özen'in son durumu merak konusu oldu. Peki, Sinan Özen'e ne oldu, nereden düştü? Sinan Özen sağlık durumu ne? İşte detaylar...

Sevilen şarkıcı Sinan Özen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile yaşadığı talihsiz olayı takipçileriyle paylaştı. Özen'in sosyal medya paylaşımı sonrasında sağlık durumu merak konusu oldu. Peki, Sinan Özen'e ne oldu, nereden düştü? Sinan Özen sağlık durumu ne? Detaylar haberimizde...

SİNAN ÖZEN'E NE OLDU, NEREDEN DÜŞTÜ?

Şarkıcı Sinan Özen, sağlık durumuyla ilgili Instagram hesabından açıklama yaptı. Özen, "Sevgili dostlar maalesef dün ceviz toplarken başıma bir kaza geldi. 6 metreden düşmeme rağmen bu kazayı iki kırık parmakla atlatabildim. Verilmiş sadakamız varmış, nazar çıktı diyelim." ifadelerini kullandı.

SİNAN ÖZEN SAĞLIK DURUMU NE?

Sinan Özen ceviz toplarken 6 metre yükseklikteki ağaçtan düştü. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sinan Özen, "Sevgili dostlar maalesef dün ceviz toplarken başıma bir kaza geldi. 6 metreden düşmeme rağmen bu kazayı iki kırık parmakla atlatabildim. Verilmiş sadakamız varmış, nazar çıktı diyelim." ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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