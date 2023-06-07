Sinan Oğan sonraki seçime girecek mi? Sinan Oğan yeniden cumhurbaşkanı adayı olacak mı?

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Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan ve ikinci tur seçimlerinde Erdoğan'ı destekleyen Sinan Oğan'dan çarpıcı bir açıklama geldi.

Haber Global canlı yayınında gündeme dair açıklamalarda bulunan Oğan, 2028 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını açıkladı. Oğan, "Kimseye sır değil, şimdiden ilan ediyorum, 2028 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayıyım." ifadelerini kullandı.

SİNAN OĞAN

"BEN GELECEK PLANLAMASI YAPIYORUM"

Oğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizi bugün eleştirenler yarın 'haklısın' diyecektir. Ben MHP'den ihraç edildikten sonra hiçbir partiye gitmedim. O zaman AK Parti'den de CHP'den de teklif aldım. Her defasında eleştirildim. O partiye gideyim, bu partiye gideyim tarzında bir siyaset ve yaşam tarzım yok. Şimdi niye o zaman Cumhur İttifakı'nı destekledin diyecekler. Tarafsız kalmak bir seçenek değil. Böyle bir ortamda ben gelecek planlaması yapıyorum, niye tarafsız kalayım ki?"