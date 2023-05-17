Gündemle ilgili yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Şahan Gökbakar, "Sayın Sinan Oğan benim adımı vererek kendisini linç ettiğimi söylemiş. Gerçi Şaban Gökbahar demiş ama canı sağ olsun" dedi. Peki, Sinan Oğan, Şahan Gökbakar'dan neden özür diledi? Sinan Oğan'ın Şahan Gökbakar'dan özür dileme sebebi ne?

Yer aldığı Recep İvedik serisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından da sık sık gündeme dair yorumlar yapıyor. Daha önce birçok siyasi isimle diyaloğa giren Gökbakar'ın ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan ile konuşmasıyla da dikkat çekti. Peki, Sinan Oğan, Şahan Gökbakar'dan neden özür diledi? Sinan Oğan'ın Şahan Gökbakar'dan özür dileme sebebi ne?

SİNAN OĞAN, ŞAHAN GÖKBAKAR'DAN NEDEN ÖZÜR DİLEDİ?

Twitter hesabından paylaşım yapan Gökbakar, "Sayın Sinan Oğan benim adımı vererek kendisini linç ettiğimi söylemiş. Gerçi Şaban Gökbahar demiş ama canı sağ olsun. Şaban da güzel. Beni kastettiğini düşünüyorum. Bir tweetimde neden aday olduklarını anlamıyorum minvalinde yazmıştım. Bu ilk tur sonucunu görünce çok net anladım. Yanlış anlaşıldıysam kusuruma bakmasın. Tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

OĞAN: İSMİNİZİ YANLIŞ TELAFFUZ ETTİĞİM İÇİN ÖZÜR DİLERİM

Ünlü oyuncunun paylaşımına Sinan Oğan'dan yanıt gecikmedi. Gökbakar'ın tweetini alıntılayan Oğan, "Şahan bey isminizi yanlış telaffuz ettiğim için özür dilerim. Sizin de hakkımızı teslim ettiğiniz bu tweetinizi çok önemsiyorum. Selamlar" cevabını verdi.