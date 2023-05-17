Sinan Oğan, Şahan Gökbakar'dan neden özür diledi ve Sinan Oğan, Şahan Gökbakar'a ne dedi sorusu gündeme geliyor. Sanatçı Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından sık sık gündeme dair yorumlar yapıyor. Bu seferde ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan ile konuşmasıyla da dikkat çekti. Peki, Sinan Oğan, Şahan Gökbakar'dan neden özür diledi? Sinan Oğan, Şahan Gökbakar'a ne dedi?

Sinan Oğan, Şahan Gökbakar'dan neden özür diledi ve Sinan Oğan, Şahan Gökbakar'a ne dedi merak ediliyor. Gündemle ilgili yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Şahan Gökbakar, Sinan Oğan ile gündeme geldi. Sinan Oğan, Şahan Gökbakar'dan neden özür diledi ve Sinan Oğan, Şahan Gökbakar'a ne dedi sorularına yanıt aranıyor. Sinan Oğan, Şahan Gökbakar'dan neden özür diledi? Sinan Oğan, Şahan Gökbakar'a ne dedi? Detaylar haberimizdedir…

SİNAN OĞAN, ŞAHAN GÖKBAKAR'DAN NEDEN ÖZÜR DİLEDİ?

Twitter hesabından paylaşım yapan Gökbakar, "Sayın Sinan Oğan benim adımı vererek kendisini linç ettiğimi söylemiş. Gerçi Şaban Gökbahar demiş ama canı sağ olsun. Şaban da güzel. Beni kastettiğini düşünüyorum. Bir tweetimde neden aday olduklarını anlamıyorum minvalinde yazmıştım. Bu ilk tur sonucunu görünce çok net anladım. Yanlış anlaşıldıysam kusuruma bakmasın. Tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncunun paylaşımına Sinan Oğan'dan yanıt gecikmedi. Gökbakar'ın tweetini alıntılayan Oğan, "Şahan bey isminizi yanlış telaffuz ettiğim için özür dilerim. Sizin de hakkımızı teslim ettiğiniz bu tweetinizi çok önemsiyorum. Selamlar" cevabını verdi.

SİNAN OĞAN, ŞAHAN GÖKBAKAR'A NE DEDİ?

Gündemle ilgili yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Şahan Gökbakar, "Sayın Sinan Oğan benim adımı vererek kendisini linç ettiğimi söylemiş. Gerçi Şaban Gökbahar demiş ama canı sağ olsun" dedi. Gökbakar'ın paylaşımına sessiz kalmayan Oğan ise "Şahan bey isminizi yanlış telaffuz ettiğim için özür dilerim. Sizin de hakkımızı teslim ettiğiniz bu tweetinizi çok önemsiyorum" cevabını verdi.

Şahan bey isminizi yanlış telafuz ettiğim için özür dilerim. Sizin de hakkımızı teslim ettiğiniz bu twitinizi çok önemsiyorum. Selamlar. https://t.co/LVhKBUIji4 — Dr. Sinan Oğan (@DrSinanOgan) May 16, 2023