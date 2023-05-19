İkinci turda seçimin kaderini katılım oranının en düşük olduğu 25 il belirleyecek

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Son dakika: ATA İttifakı'nın ana bileşeni Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ağırlamasının ardından bir gelişme daha yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'la görüşüyor. Peki, Sinan Oğan - Recep Tayyip Erdoğan görüşmesi bitti mi, açıklama saat kaçta yapılacak?

SİNAN OĞAN - RECEP TAYYİP ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ BİTTİ Mİ?

Seçimlerde aldığı oy oranıyla büyük bir sürprize imza atan Sinan Oğan, ikinci turda yarışacak Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu için çok önemli hale geldi. ATA İttifakı'nın ana bileşeni Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın partisinin genel merkezinde Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesinin ardından yeni gelişme yaşandı.

ERDOĞAN, OĞAN'LA GÖRÜŞÜYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Sinan Oğan'la görüşme gerçekleştiriyor.

"MANİDAR TARİH"

Sinan Oğan'ın ikinci turda kimi destekleyeceği merak edilirken, gazeteci Kürşad Oğuz'dan dikkat çeken bir paylaşım gelmişti. Oğuz, "Sinan Oğan'la konuştum. Sesi kısılmış, hafif hasta. 'Kararımızı 19 Mayıs'ta açıklayacağız' dedi. Manidar tarih. İttifak içi fikir teatisi hala sürüyormuş." demişti.