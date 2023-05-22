Sinan Oğan oyu kaç? 14 Mayıs ilk turda Sinan Oğan kaç oy aldı?

Türkiye, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna odaklandı. İlk turda Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.52, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.88 oy aldı. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu ikinci turda yarışacak adaylar olarak belirlenirken, yüzde 5'in üzerinde oy alan ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın kimi destekleyeceği merak konusu oldu. Sinan Oğan oyu kaç? 14 Mayıs Sinan Oğan kaç oy aldı?

14 MAYIS SİNAN OĞAN KAÇ OY ALDI?

Sinan Oğan yurt içinde 2 milyon 796 bin 613, yurt dışında 28 bin 218, gümrüklerde 6 bin 408 olmak üzere toplam 2 milyon 831 bin 239 oy alırken, geçerli oy oranı yüzde 5,17 olarak gerçekleşti.

Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhur İttifakı'nı desteklemesi sizce doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) May 22, 2023