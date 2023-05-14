Sinan Oğan oy kullandı mı? Sinan Oğan oy kullanamadı mı, nerede oy kullandı?

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için eşi Gökçen, çocukları Göktürk ve Zeynep ile Çankaya ilçesindeki Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi'ne gelen cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, 1276 numaralı sandıkta oy kullandı. Sinan Oğan oy kullanamadı mı? Sinan Oğan oy kullandı mı? Merak ediliyordu.

Sinan Oğan oy kullandı mı? Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için eşi Gökçen, çocukları Göktürk ve Zeynep ile Çankaya ilçesindeki Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi'ne gelen cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, 1276 numaralı sandıkta oy kullandı. Sinan Oğan oy kullanamadı mı? Sinan Oğan oy kullandı mı? Merak ediliyordu. İşte detaylar...

SİNAN OĞAN OY KULLANDI MI?

Cumhurbaşkanı adaylarından ilk oyunu kullanan isim Sinan Oğan oldu. Eşiyle birlikte oy kullanan Oğan, "Memleketimize, milletimize hayırlı olsun. Bu seçimi bayram havasında geçirelim." dedi.

"HERKES OY KULLANSIN"

Oy kullandıktan sonra kameralar karşısına geçen Oğan, "Memleketimize, milletimize hayırlı olsun. Milletimize çağrıda bulunuyorum, herkes oy kullansın. Bu seçimi bayram havasında geçirelim" ifadelerini kullandı.

Oğan, bir gazetecinin "Heyecanlı mısınız?" sorusuna, "Heyecanlıyız tabii, olmaz mıyız?" yanıtını vererek, eşinin ise erken saatlerde oyunu kullandığını kaydetti. Bir süre vatandaşlarla sohbet eden ve aile fotoğrafı çektiren Oğan çifti, daha sonra okuldan ayrıldı.

60 MİLYONDAN FAZLA İNSAN OY KULLANACAK

5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerinin belirleneceği seçim için Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 bin 884 sandık kuruldu. Yurt içinde 60 milyon 697 bin 843 seçmenin oy kullanacağı seçim için oy verme işlemleri, Türkiye genelinde saat 17.00'de sona erecek. Ancak saat 17.00'ye geldiği halde, sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını kullanacak.

SEÇMEN BİLGİ KAĞIDI ZORUNLU DEĞİL

Seçmenler, üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası bulunan, kimliği tereddütsüz ortaya koyan, resimli, resmi nitelikteki belgelerden biriyle oy kullanabilecek. Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak. Seçmen bilgi kağıdı kendisine ulaşmayanlar, nerede, hangi sandıkta oy kullanacağını Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) internet sitesinden öğrenebilecek. Seçimin ikinci tura kalması halinde seçmen bilgi kağıdı yeniden gerekli olmayacak.