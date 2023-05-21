Cumhurbaşkanı seçimleri ikinci turunda kimi destekleyeceği merak konusu olan Sinan Oğan'ın kararını duyuracağı saat belli oldu. Bu nedenle Sinan Oğan ne zaman açıklama yapacak? Sorusu sıklıkla araştırılıyor. Peki, Sinan Oğan ne zaman açıklama yapacak? Sinan Oğan kimi destekleyeceğini ne zaman açıklayacak?

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14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hiçbir aday yüzde 50+1 çoğunluğu sağlayamadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 49.52, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.88, ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan yüzde 5.17 oy aldı. Peki, Sinan Oğan ne zaman açıklama yapacak? Sinan Oğan kimi destekleyeceğini ne zaman açıklayacak?

SİNAN OĞAN NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu ikinci turda yarışacak adaylar olurken, Sinan Oğan da kritik bir konuma geldi. ATA İttifakı ve Sinan Oğan'ın kimi destekleyeceği merak konusu olurken, beklenen açıklama geldi.

Twitter hesabından açıklama yapan Sinan Oğan, kararını yarın düzenleyecekleri basın toplantısı ile duyuracağını belirtti. Oğan şunları söyledi: "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu ile ilgili tutumumuzu yarın saat 17.00'da düzenleyeceğimiz bir basın toplantısı ile açıklayacağız. Yaptığımız istişarelerin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yarınki görüşmeler ve istişareler de tamamlandığında artık kararımızı netleştirip, bunu Türk milletinin aziz evlatları ile paylaşmış olacağız. Kararımızı herhangi bir saikle değil, Türk milletinin geleceği, ülkemizin birlik ve bütünlüğü ile istikrarının önemli olacağını, ayrıca meselelere farklı beklentiler ile değil, ilkeler bazında baktığımızın da bilinmesini isteriz."

Sizce Sinan Oğan 2. turda kimi destekleyecek? — Haberler.com (@Haberler) May 20, 2023