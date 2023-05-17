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Sinan Oğan milletvekili oldu mu? Sinan Oğan hangi parti ile ittifak yaptı?

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Sinan Oğan milletvekili oldu mu ve Sinan Oğan hangi partinin başkanı ve hangi parti ile ittifak yaptı soruları sıklıkla araştırılıyor. Siyasetçi Sinan Oğan milletvekili oldu mu ve Sinan Oğan hangi partinin başkanı ve hangi parti ile ittifak yaptı soruları merak ediliyor. Peki, Sinan Oğan milletvekili oldu mu? Sinan Oğan hangi partinin başkanı ve hangi parti ile ittifak yaptı?

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Siyasetçi Sinan Oğan milletvekili oldu mu ve Sinan Oğan hangi partinin başkanı ve hangi parti ile ittifak yaptı soruları merak ediliyor. 2023 Genel Seçimlerinde Sinan Oğan milletvekili oldu mu ve Sinan Oğan hangi partinin başkanı ve hangi parti ile ittifak yaptı soruları gündeme geliyor. Sinan Oğan milletvekili oldu mu? Sinan Oğan hangi partinin başkanı ve hangi parti ile ittifak yaptı? Detaylar haberimizdedir…

SİNAN OĞAN MİLLETVEKİLİ OLDU MU?

2023 Genel Seçimlerinde Sinan Oğan, ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayıdır. Bununla birlikte, Sinan Oğan milletvekili adayı olmamıştır. ATA İttifakı, 11 Mart 2023'te kurulan ve Zafer Partisi, Adalet Partisi, Ülkem Partisi ile Türkiye İttifakı Partisinden oluşan bir seçim ittifakıdır.

Sinan Oğan milletvekili oldu mu? Sinan Oğan hangi parti ile ittifak yaptı?

SİNAN OĞAN HANGİ PARTİ İLE İTTİFAK YAPTI?

Sinan Oğan, ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayıdır. 2023 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi için belirledikleri aday, eski Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili Sinan Oğan'dır.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Ata İttifakı Sinan Oğan Gündem Politika Haberler

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