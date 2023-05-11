14 Mayıs'ta gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken vatandaşlar tarafından Sinan Oğan MHP'den neden ihraç edildi? Sorusu gündeme geldi. Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın MHP'den neden ihraç edildiği araştırılıyor. Peki, Sinan Oğan MHP'den neden ihraç edildi? Sinan Oğan'ın MHP'den ihraç edilme sebebi ne?

Sinan Oğan Mhp'den neden ihraç edildi? Sorusu, seçimlerin yaklaşması ile birlikte arama motorları üzerinde sıklıkla araştırılan konular arasında yer aldı. Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın Mhp'den neden ihraç edildiği araştırılıyor. Bu haberimizde merak edilmekte olan Sinan Oğan Mhp'den neden ihraç edildi? Sorusunun detaylarına haberimiz içerisinde yer verdik. Peki, Sinan Oğan Mhp'den neden ihraç edildi? Sinan Oğan'ın Mhp'den ihraç edilme sebebi ne?

SİNAN OĞAN MHP'DEN NEDEN İHRAÇ EDİLDİ?

Mhp Merkez Disiplin Kurulu, 10 Mart 2017'de, parti üyesi Sinan Oğan'ın partiden ihraç edilmesine karar vermiş, Oğan disiplin cezasının iptali istemiyle dava açmıştı. Davaya bakan Ankara 22. Asliye Hukuk Mahkemesi, disiplin cezasının iptali istemiyle açılan davayı reddetti.

Mhp'NİN AVUKATI DUYURMUŞTU

Mhp'nin avukatı Yücel Bulut, karara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, açılan iptal davasının kesin olarak reddedildiğini, davanın MHP lehine sonuçlandığını bildirdi.

Bulut, "Söz konusu mahkeme kararı doğrultusunda adı geçenin Milliyetçi Hareket Partisi ile ilgisi ve irtibatı son bulmuştur." değerlendirmesini yaptı.

Sinan Oğan'ın avukatı Kürşat Ergün de kararın hukuka uygun olmadığını savunarak, ihraç kararının iptali için yeterli sebeplerin bulunduğunu iddia etti.

Ergün, bu nedenle, ilgili mevzuat gereği yasal yollara başvuracaklarını kaydetti.