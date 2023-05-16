Sinan Oğan kimi destekleyecek? Sinan Oğan'ın şartları neler? Sinan Oğan Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesi nasıl geçti?

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminde %5 alarak ikinci tur için kilit isim haline gelen ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan kimi destekleyecek? Açıklamalarıyla dikkat çeken Sinan Oğan'ın şartları neler? İşte, Sinan Oğan 2. turda kimi destekleyecek? Sinan Oğan ikinci turda kime destek verecek? Sinan Oğan'ın şartları neler? Sinan Oğan'ın oy sayısı kaç? Sinan Oğan Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesi nasıl geçti? sorularının yanıtı...

Sinan Oğan kimi destekleyecek, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Sinan Oğan'ın şartları neler? Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy sayma işlemi sona doğru yaklaşırken, ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan aldığı yüzde 5 civarında oyla 2. tur için kritik bir isme dönüştü. Sinan Oğan 2. turda kimi destekleyecek? Sinan Oğan kimi destekleyecek? Sorusu bu nedenle birçok seçmen başta olmak üzere vatandaşlar tarafından merak edildi. Peki, Sinan Oğan 2. turda kimi destekleyecek? Sinan Oğan 2. turda kime destek verecek?

SİNAN OĞAN KİMİ DESTEKLEYECEK?

Babala TV'nin Mevzular Açık Mikrofon programına katılan Sinan Oğan, Hüda Par ve HDP ile ittifak olan partilerle görüşmelerde bulunacağını belirtti. ATA İttifakı'nı Türkiye'nin sigortası olarak gören Oğan, ilk olarak Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.

Hürriyet'ten Umut Erdem'in haberine göre Sinan Oğan'ın belirlediği beş şart arasında şunlar yer alıyor:

Anayasanın ilk dört maddesinin değişmezliği,

Madde 66'da yer alan Türklüğün Anayasa'dan çıkarılma girişiminin karşısında set kurulması,

13 milyon sığınmacının gönderilmesi,

son ekonomik krizin temel sebepleri olan faiz, enflasyon, sonuç sarmalından kurtulması ve

terör örgütleri ve onların siyasi yapıları ile arasına mesafe konulması oldu.

KILIÇDAROĞLU İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından, Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ATA İttifak'ı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ı telefonla görüştü.

BAŞARISI DOLAYISIYLA TEBRİKLERİNİ İLETTİ

Parti kaynaklarından alınan bilgiye göre görüşmede Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı seçiminde gösterdiği başarı dolayısıyla Oğan'a tebriklerini iletti.

ATA İTTİFAKI CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI ADAYI SEVDA ÖZBEK'TEN KILIÇDAROĞLU'NA ÇAĞRI

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Sevda Özbek, sosyal medya üzerinden Kılıçdaroğlu'na yarıştan çekilme çağrısı yaptı. Özbek, "Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2. turdaki sorumluluğu Sn. Sinan Oğan'a devretmesi ülkemiz adına en hayırlı olanı olacaktır." ifadelerini kullandı.

SİNAN OĞAN'A DEVRETMESİNİ İSTEDİ

Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Özbek, Kılıçdaroğlu'nun ikinci turdaki yerini, 14 Mayıs seçimlerinde üçüncü olan ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'a devretmesini istedi.

"ÜLKEMİZ ADINA EN HAYIRLI OLANI OLACAKTIR"

Özbek, paylaşımında "Sn. Kemal Kılıçdaroğlu, bulunduğu konum itibari ile elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı ancak milletin iradesi daha güçlü bir aday istiyor. Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2. turdaki sorumluluğu Sn. Sinan Oğan'a devretmesi ülkemiz adına en hayırlı olanı olacaktır." ifadelerini kullandı.