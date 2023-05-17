Sinan Oğan 2. turda kimi destekleyecek? Sinan Oğan kararını ne zaman açıklayacak? Sinan Oğan hangi adayı destekleyecek

Sinan Oğan kimi destekleyecek ve Sinan Oğan kararını ne zaman açıklayacak soruları gündeme geliyor. ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan kimi destekleyecek ve kararını ne zaman açıklayacak merakla bekleniyor. Peki, Sinan Oğan kimi destekleyecek? Sinan Oğan kararını ne zaman açıklayacak?

2. turda kimi destekleyecek? Sinan Oğan, kararını açıklamak için manidar bir tarih seçti

ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan kimi destekleyecek ve kararını ne zaman açıklayacak merakla araştırılıyor. Sinan Oğan kimi destekleyecek ve Sinan Oğan kararını ne zaman açıklayacak soruları merak ediliyor. Sinan Oğan kimi destekleyecek? Sinan Oğan kararını ne zaman açıklayacak? Detaylar haberimizdedir…

SİNAN OĞAN KİMİ DESTEKLEYECEK?

14 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen seçimde ilk turda Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan cumhurbaşkanı adaylarının çoğunluğa ulaşamaması nedeniyle seçimler ikinci tura ertelenmiştir. Bununla beraber, cumhurbaşkanlığı seçimi 28 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilecektir. ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan hangi cumhurbaşkanı adayını destekleyeceğini açıkladı.

SİNAN OĞAN KARARINI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

2023 Genel Seçimlerinde ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan hangi cumhurbaşkanı adayını destekleyeceğini Gazeteci Kürşad Oğuz sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşıma göre, Sinan Oğan'la konuştum. Sesi kısılmış, hafif hasta. "Kararımızı 19 Mayıs'ta açıklayacağız" dedi. Manidar tarih. İttifak içi fikir teatisi hala sürüyormuş." ifadelerine yer verdi.

2023 GENEL SEÇİM SON DURUMU

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, seçim sonuçlarına ilişkin yapılan itirazların değerlendirildiğini açıkladı. Sosyal medyada ortaya atılan bazı görsellerin gerçeği yansıtmadığını belirten Yener, "Sosyal medyada paylaşılan görsellerin YSK ile ilgisi bulunmamaktadır. Asılsız iddialara itibar edilmemelidir. Süreç şeffaf bir şekilde devam etmektedir" dedi. 14 Mayıs Milletvekili Genel Seçimi'nde sayımlar halen devam ederken; siyasi partilerin yapmış olduğu itirazlar incelenmeye devam ediyor.