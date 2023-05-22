Sinan Oğan kimi desteklediğini açıkladı mı? SON DAKİKA! Sinan Oğan kime destek veriyor? Sinan Oğan açıklaması nedir?

ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın 2. turda kimi destekleyeceği araştırılan konular arasında yer alıyor. Kullanıcılar tarafından Sinan Oğan'ın açıklaması araştırılıyor. Peki, Sinan Oğan kimi desteklediğini açıkladı mı? Sinan Oğan kime destek veriyor? Sinan Oğan açıklaması nedir? İşte detaylar...

İlk turda yüzde 5'in üzerinde oy alan ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın 2.turda kimi destekleyeceği merak konusu oldu. Sinan Oğan, bugün düzenleyeceği basın toplantısı ile hangi adayı destekleyeceğini açıklayacak. Peki, Sinan Oğan kimi desteklediğini açıkladı mı? Sinan Oğan kime destek veriyor? Sinan Oğan açıklaması nedir? Detaylar haberimizde...

SİNAN OĞAN KİMİ DESTEKLEDİĞİNİ AÇIKLADI MI?

Cumhurbaşkanı seçimleri ikinci turunda kimi destekleyeceği merak konusu olan Sinan Oğan'ın kararını duyuracağı saat belli oldu. Oğan, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu ile ilgili tutumumuzu yarın saat 17.00'da düzenleyeceğimiz bir basın toplantısı ile açıklayacağız." dedi.

SİNAN OĞAN KİME DESTEK VERİYOR?

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hiçbir aday yüzde 50+1 çoğunluğu sağlayamadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 49.52, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.88, ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan yüzde 5.17 oy aldı. ATA İttifakı ve Sinan Oğan'ın kimi destekleyeceği merak konusu olurken, beklenen açıklama geldi.

Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhur İttifakı'nı desteklemesi sizce doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) May 22, 2023