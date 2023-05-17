Pazar günü seçimlerde yüzde 5'in üzerinde oy alarak tüm dikkatleri üzerine çeken ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan'ın ikinci turda kimi destekleyeceği merak konusu olurken bomba bir iddia ortaya atıldı. Sinan Oğan'ın henüz kime destek vereceği resmi olarak açıklanmadı. Bunun akabinde vatandaşlar, Sinan Oğan kime destek vereceğini ne zaman açıklayacak 2023? Sinan Oğan 2. turda destekleyeceği adayı ne zaman, hangi gün açıklayacak? merak etti. İşte detaylar...

Sinan Oğan, 2. turda kimi destekleyeceğini açıklamak için manidar bir tarih seçti

Türkiye 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimine kilitlendi. Bir tarafta yüzde 49.5 oy alan Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, diğer tarafta ise yüzde 44.8'lik kesimin desteğini alan Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu var. Hal böyleyken ilk tur seçimlerinde yüzde 5'in üzerinde oy alan ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın ikinci turda hangi adayı destekleyeceği merak konusu oldu. Peki, Sinan Oğan kime destek vereceğini ne zaman açıklayacak 2023? Sinan Oğan 2. turda destekleyeceği adayı ne zaman, hangi gün açıklayacak? İşte bilgiler...

SİNAN OĞAN 2. TURDA KİMİ DESTEKLEYECEK?

Kulislerde konuşulanlara göre; Oğan'ın gönlü ikinci turda Millet İttifakı'nı desteklemekten yana ama Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Terörü destekleyen Yeşil Sol Parti ile aynı safta yer almam" diyerek bu Oğan'a karşı çıkıyor.

Oğan cephesinden yapılan son açıklamada "Aşağı yukarı aramızda bir fikir birliği var" ifadelerine yer verildi. Haberler.com'un edindiği kulis bilgisine göre; Oğan'ın gönlünde Millet İttifakı'na destek vermek var. Ancak burada kendisi gibi düşünmeyen bir isim var. O da ATA İttifakı ortaklarından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ...

Özdağ'ın, Yeşil Sol Parti'den dolayı Millet İttifakı'na mesafeli olduğu ve "Terörü destekleyen Yeşil Sol Parti ile aynı safta yer almam" diyerek Sinan Oğan'a karşı geldiği konuşuluyor. Önümüzdeki günlerde iki isim arasında bir kriz patlak verir mi bilinmez ama sürecin nasıl neticeleneceği herkes tarafından merak ediliyor.

Özdağ önceki açıklamalarında da Kılıçdaroğlu'nun eğer kazanırsa HDP desteği ile kazanabileceğinin altını çizerek, "Yerel seçimlerde Güneydoğu Anadolu'da HDP büyük bir atılım yapar. Belediye başkanlıklarının büyük bir bölümünü ele geçirir. Örgütle HDP belediyeleri arasında etkileşim yoğunlaşır. Bunlara Kılıçdaroğlu dokunmaz. Bir süre sonra Suriyelilerin yoğun yaşadığı yerlerde karışıklıklar çıkar. O zaman bu belediyeler birleşir ve çıkan karışıklığa karşı uluslararası destek ve PKK desteği isterler ve Türkiye iç savaşı çıkar." ifadelerini kullanmıştı.

SİNAN OĞAN DESTEKLEYECEĞİ İSMİ NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

14 Mayıs'ta yüzde 5 oy alarak ikinci tur için kilit isim haline gelen ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan'ın kararını ne zaman açıklayacağı belli oldu. Manidar bir tarih seçen Oğan, 19 Mayıs'ta kimi destekleyeceğini duyuracağını söyledi.

İkinci tur için adeta kilit isim haline gelen Sinan Oğan, hangi adayı destekleyeceği merak ediliyor. Gazeteci Kürşad Oğuz, Sinan Oğuz ile konuştuğunu söyleyerek kararını 19 Mayıs'ta açıklayacağını ifade etti.