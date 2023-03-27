Seçmenler tarafından Cumhurbaşkanı adayı gösterilecek isimlerin imza toplama yarışı 5. günde de devam etti. Muharrem İnce ve Sinan Oğan 100 bin imzayı aşarak adaylığı garantiledi. Merak edilenler arasında ise Sinan Oğan kimdir? Sinan Oğan hangi partiden? soruları yer aldı. Detaylar haberimizde.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), imza toplama sürecinde beşinci gün sonuçlarını açıkladı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce 111 bin 305, Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ise 107 bin 637 imza toplayarak adaylığı garantiledi. Peki,Sinan Oğan kimdir? Sinan Oğan hangi partiden?

SİNAN OĞAN KİMDİR, HANGİ PARTİDEN?

Sinan Oğan (d. 1 Eylül 1967, Melekli, Iğdır), Türk stratejik araştırmacı ve siyasetçidir.

2011 Türkiye genel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Iğdır milletvekili seçilerek meclise girdi. 2015 yılında MHP'den ihraç edildi, fakat açtığı davayı kazanarak partiye geri döndü. 2017 yılında üç MHP milletvekili ile birlikte tekrar ihraç edildi. 2023 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi için ATA İttifakı tarafından aday gösterildi.

Eğitimi ve kariyeri



Sinan Oğan 1 Eylül 1967 tarihinde Azerbaycan Türkü bir ailenin çocuğu olarak Iğdır'ın Melekli beldesinde doğdu. Marmara Üniversitesi İktisadi ve idari bilimler fakültesi mezunu olup yüksek lisans çalışmasını aynı üniversitede tamamlamıştır. Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Üniversitesi'nde (MGİMO) doktora çalışmasını tamamlamıştır. İleri düzeyde Rusça ve akademik düzeyde İngilizce bilmektedir. Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünde araştırma görevlisi, Azerbaycan Devlet Ekonomi Üniversitesinde öğretim görevlisi ve Dekan Yardımcısı olarak görev yaptı. TİKA Azerbaycan Temsilcisi oldu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı tarafından "Devlet Nişanı" ile ödüllendirilmiştir. Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM) Rusya Ukrayna Araştırmaları Masası Başkanlığı yaptı. TÜRKSAM'ı kurdu ve Başkanlığını yaptı. Yayınlanmış 3 kitabı ve 500'den fazla makalesi bulunmaktadır. Milliyet Gazetesi "Sosyal Bilimler", Marmara Üniversitesi "Akademik Üstün Başarı" ve Ekoavrasya Derneği "Türk Dünyasına Hizmet" ödüllerinin sahibidir. "İnterpress Media Takip Merkezi" tarafından 2010 yılında televizyon ekranlarında en çok tartışılan konu ve en çok ekranda yer alan isimler üzerine yapılan bir çalışmada 131 haberle, Türkiye'de televizyon ekranlarında en fazla boy gösteren isimleri arasında yer aldı.

Siyasi kariyeri

2011 Türkiye genel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Iğdır milletvekili seçilmiştir. Türkiye-Arnavutluk ve Türkiye-Nijer Parlamentolararası Dostluk Grupları üyesi ve Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Genel Sekreteri'dir. 26 Ağustos 2015 tarihinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden ihraç edildi. Bunun ardından açtığı davayı kazanarak 2 Kasım 2015 tarihinde ihraç edildiği MHP'ye geri döndü. 10 Mart 2017 tarihinde Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Isparta Milletvekili Nuri Okutan ile birlikte MHP'den tekrar ihraç edildi.

2023 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi için ATA İttifakı tarafından aday gösterildi. Aday olmak için gerekli 100.000 imzayı 26 Mart 2023 tarihinde tamamladı.

İş yaşamı

Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Azerbaycan'da üniversitelerde ekonomi konusunda öğretim görevlisi

konusunda öğretim görevlisi TİKA Azerbaycan temsilciliği

ASAM Kafkasya ve Rusya Ukrayna Araştırmaları Masası Başkanlığı

Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Analizler Merkezi - TÜRKSAM başkanı

Kapadokya Meslek Yüksekokulu, Dış İlişkilerden Sorumlu Müdür Yardımcısı

Basın ve yayın hayatı

Kitapları : Turuncu Devrimler (2006), Rusya'da Siyaset ve Oligarşi

Milliyet gazetesinden ödül almış bir araştırması bulunmaktadır.

1992 yılında Marmara Üniversitesi Üstün Akademik Başarı Ödülü'ne layık görüldü.

Rusya başta olmak üzere Avrasya bölgesi, Orta Doğu enerji ve dış politika alanında yayınlanmış yüzden fazla makalesi bulunmaktadır.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Avrasya'ya Bakış isimli dış politika ağırlıklı haftalık bir programın yapımcılığını ve sunuculuğunu

Yurt içi ve yurt dışında uzmanlık alanı ile ilgili konferanslar vermekte ve bilimsel toplantılara katılmaktadır.

Ayrıca, Metzamor Nükleer Santrali'nin kapatılmasına yönelik faaliyetleri koordine eden bir "sivil girişim" kurmuş ve koordinatörlüğünü yapmaktadır.