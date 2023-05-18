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Sinan Oğan - Kılıçdarolu görüşmesi ne zaman?

Sinan Oğan - Kılıçdarolu görüşmesi ne zaman?

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Flash TV'de katıldığı canlı yayında, Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçecek olan ikinci tur seçim yarışı öncesinde açıklamalarda bulundu. Sinan Oğan - Kılıçdarolu görüşmesi ne zaman?

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ katıldığı canlı yayında CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile yarın görüşeceğini açıkladı. Özdağ, ikili görüşme sonrası Sinan Oğan'ın da bulunacağı üçlü bir görüşme yapılacağını da aktardı. Sinan Oğan - Kılıçdarolu görüşmesi ne zaman?

Özdağ, Kılıçdaroğlu ile bugün telefonda görüştüğünü yarın ise yüz yüze görüşeceklerini duyurdu. İkili görüşme sonrası Sinan Oğan, Ümit Özdağ ve Kemal Kılıçdaroğlu üçlü bir görüşme yapacak.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. tur görüşmeleriyle ilgili Özdağ, şunları söyledi; "Açık ve net konuşuyorum, ortada bizim açımızdan şartlar çok net ve çok ilkesel. Bizim muhatabımız Erdoğan ve Kılıçdaroğlu.Biz tek tek herkesi ikna etmek zorunda değiliz. Bu ittifakın adayları onları ikna etmek zorunda.

Kemal Beyle bugün telefonda görüştüm, yarın da yüz yüze güreşeceğiz. Bunlar normal şeyler. Saati henüz belli değil. Önce ayrı ayrı görüşeceğiz sonra Sinan Oğan'la birlikte de görüşme gerçekleştirilebilir. Biz ilkelerimizi ortaya koyduk, teknik olarak Hasan'ın veya Hüseyin'in araması veya görüşmesi bizim için görüşme değil. Görüşme sadece adaylarla yapılacak olan bir açıklama."

Öte yandan Özdağ, Sinan Oğan'ın 19 Mayıs'ta herhangi bir karar açıklaması yapmayacağını söyledi.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Sinan Oğan Gündem Politika Haberler

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