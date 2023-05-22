Sinan Oğan kaç oy aldı? Sinan Oğan oy oranı nedir? 14 Mayıs Sinan Oğan yüzde kaç oy aldı?
Gündem Haberleri
ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan 14 Mayıs günü yüzde kaç oy aldı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Sinan Oğan'ın oy oranı araştırılıyor. Peki, Sinan Oğan kaç oy aldı? Sinan Oğan oy oranı nedir? 14 Mayıs Sinan Oğan yüzde kaç oy aldı? İşte detaylar...
28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için sayılı gün kala Sinan Oğan'ın ilk turda kaç oy aldığı araştırılıyor. ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın oy oranı merak konusu oldu. Peki, Sinan Oğan kaç oy aldı? Sinan Oğan oy oranı nedir? 14 Mayıs Sinan Oğan yüzde kaç oy aldı? Detaylar haberimizde...
SİNAN OĞAN KAÇ OY ALDI?
14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hiçbir aday yüzde 50+1 çoğunluğu sağlayamadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 49.52, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.88, ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan yüzde 5.17 oy aldı.
Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhur İttifakı'nı desteklemesi sizce doğru mu?— Haberler.com (@Haberler) May 22, 2023
Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak?— Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023