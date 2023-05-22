ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan, ikinci tur ile ilgili tutumunu saat 17.00'da düzenleyeceği basın toplantısı ile açıklayacak. Açıklama öncesi Sinan Oğan açıklaması ne zaman, saat kaçta gibi soruların yanıtları merak edildi. Sinan Oğan ittifak açıklaması canlı izle! Sinan Oğan CANLI Takip!

Sinan Oğan açıklaması ne zaman, saat kaçta soruları bugünün ve 2. Tur öncesi, seçim gündeminin en çok merak edilen soruları arasında yer aldı. İşte, Sinan Oğan ittifak açıklaması canlı izleme linki! Sinan Oğan CANLI Takip!

SİNAN OĞAN AÇIKLAMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Konuyla ilgili dün akşam saatlerinde sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Oğan, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu ile ilgili tutumumuzu yarın saat 17.00'da düzenleyeceğimiz bir basın toplantısı ile açıklayacağız. Yaptığımız istişarelerin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yarınki görüşmeler ve istişareler de tamamlandığında artık kararımızı netleştirip, bunu Türk milletinin aziz evlatları ile paylaşmış olacağız. Kararımızı herhangi bir saikle değil, Türk milletinin geleceği, ülkemizin birlik ve bütünlüğü ile istikrarının önemli olacağını, ayrıca meselelere farklı beklentiler ile değil, ilkeler bazında baktığımızın da bilinmesini isteriz" ifadelerine yer verdi.

SİNAN OĞAN İTTİFAK AÇIKLAMASI NASIL TAKİP EDİLİR?

Açıklama basına açık olarak yapılacak ve hem sosyal medyadan hem de ekranlardan takip edilebilecek.

Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhur İttifakı'nı desteklemesi sizce doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) May 22, 2023