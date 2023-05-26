Bir sokak röportajına katılan ve Sinan Oğan'ın yeğeni olduğunu söyleyen kişinin ifadeleri gündem oldu. Peki, Sinan Oğan'ın yeğeni kim? Sinan Oğan'ın yeğeni kime oy verecek?

İstanbul V sokak röportajına katılan ve kendisini Sinan Oğan'ın yeğeni olduğunu söyleyen işinin ifadeleri sosyal medyada gündem oldu. Peki, Sinan Oğan'ın yeğeni kim? Sinan Oğan'ın yeğeni kime oy verecek?

SİNAN OĞAN'IN YEĞENİ KİM, KİME OY VERECEK?

Sokak röportajında Cumhurbaşkanlığı tercihi sorusu yöneltilen kişi, kendisinin Sinan Oğan'ın öz yeğeni olduğunu, Oğan'ın dayısı olduğunu ifade etti. Aday tercihinin ise Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana olduğunu ifade etti.

Röportajdan görüntü: