Sinan Oğan'ın oyları kime, hangi adaya gidecek merak ediliyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan SONAR Araştırma Başkanı ne dediği gündeme geliyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. turda Sinan Oğan'ın oyları hangi adaya gideceği sıklıkla araştırılıyor. Peki, Sinan Oğan'ın oyları kime, hangi adaya gidecek? SONAR Araştırma Başkanı ne dedi?

2023 Seçimlerin 2. tura kalması ile beraber, Sinan Oğan'ın oyları gündem geliyor. Sinan Oğan'ın oyları kime, hangi adaya gidecek ve SONAR Araştırma Başkanı ne dedi merak ediliyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. turda Sinan Oğan'ın oyları hangi adaya gideceği sıklıkla araştırılıyor. Sinan Oğan'ın oyları kime, hangi adaya gidecek? SONAR Araştırma Başkanı ne dedi? Detaylar haberimizdedir…

SİNAN OĞAN'IN OYLARI HANGİ ADAYA GİDECEK?

SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, konuyla ilgili açıklamada bulundu. Bununla birlikte, cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda yaklaşık 5,2 oranında oy alan Sinan Oğan, 2. turda Recep Tayyip Erdoğan'a desteklediğini açıkladı. Oğan'ın oylarının kaçta kaçının hangi adaya gideceğini tahmin eden Bayrakçı, CNN TÜRK'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında açıklamada bulundu.

SONAR ARAŞTIRMA BAŞKANI NE DEDİ?

Bununla birlikte Hakan Bayrakçı, "Sinan Bey olsun, Ümit Bey olsun kim hangi tarafa destek verirse versin bu 5,17'nin gideceği adresler 0,1-0,2 oynar çok değişmez. Bu açıklamalar kendi siyasi geleceklerini şekillendirmek için önemlidir. Ümit Bey tarafsız kalırsa partisinin ve kendisinin geleceği olur. Nereye gideceğini de söyleyeyim. Bu 5,2'nin 4'te biri Tayyip Erdoğan'a gider. Bu 5,2'nin 1,25 gibisi cumhurbaşkanına gider. Yaklaşık 3'te biri, 1,8'i Kemal Bey'e gider. 1,5-2'ye yakını da sandığa gitmez. Hiçbir açıklama bu dağılımı fazla değiştirmez. Açıklamalar sadece kendi siyasi geleceklerindeki pozisyon için önemlidir.

Kemal Bey'in aldığı 45'in kısa bir analizini yapayım. Bunun 10 puanı HDP, bunun 25 puanı CHP, İYİ Parti'nin 10'u var ki başkası olsa daha iyi olurdu diyerek oy verdi. Bunun 10 puanı son derece rahatsız ve tedirgin oy verdi. 10 puan yine merkez sağ seçmendir. Bu seçmen yine oyunu verecektir ama bu ikinci tura kaldıktan sonra seçim kendini belli etmiş gibi oldukça daha keyifsiz oy verebilir sandığa bile gitmeyebilir. Meral Hanım diyecek ki ben demiştim, varın hesabınızı görün diyecek. Kemal Bey'in de çıkışı şu beyler ben ikinci turda 46 aldım diyecek. İkisinin de söyleyecek sözleri var. Meral Hanım demiştim diyecek." ifadelerine yer verdi.

Aynı zamanda, katılım tahmini yapan Bayrakçı, "O gece katılımın düşeceğini sanmıyorum. Muhalefet tekrar ümitlenirse muhalefetin katılımı artar iktidar da rehavete kapılmayın derse artar" dedi.