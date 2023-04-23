Üye Girişi
Haberi Paylaş
Sinan Oğan hangi partili? Sinan Oğan'ın partisi var mı, bağımsız mı?

Sinan Oğan hangi partili? Sinan Oğan'ın partisi var mı, bağımsız mı?

Gündem Haberleri

ATA İttifakı tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilen Sinan Oğan'ın partisi var mı, hangisi merak ediliyor. Peki, Sinan Oğan hangi partili? Sinan Oğan'ın partisi var mı, bağımsız mı?

İnce ve Oğan, Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı girişimlerine sessiz kalamadıİnce ve Oğan, Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı girişimlerine sessiz kalamadı
Sinan Oğan: 'Biz Türk milletinin gönlüne, kalbine, plan, projelerimizle gelmek istiyoruz'Sinan Oğan: "Biz Türk milletinin gönlüne, kalbine, plan, projelerimizle gelmek istiyoruz"
Sinan Oğan: 'Biz Türk milletinin gönlüne, kalbine, plan, projelerimizle gelmek istiyoruz'Sinan Oğan: "Biz Türk milletinin gönlüne, kalbine, plan, projelerimizle gelmek istiyoruz"

Sinan Oğan hangi partili? ATA İttifakı tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilen Sinan Oğan'ın partisi var mı, hangisi merak ediliyor. Peki, Sinan Oğan hangi partili? Sinan Oğan'ın partisi var mı, bağımsız mı? Detaylar...

SİNAN OĞAN HANGİ PARTİLİ?

Sinan Oğan, 1 Eylül 1967; Iğdır doğumlu Türk stratejik araştırmacı ve siyasetçidir. 2011 Türkiye genel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Iğdır milletvekili seçilerek meclise girdi. 2015 yılında MHP'den ihraç edildi, fakat açtığı davayı kazanarak partiye geri döndü. 2017 yılında üç MHP milletvekili ile birlikte tekrar ihraç edildi. 2023 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi için ATA İttifakı tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterildi. Şu an Sinan Oğan'ın partisi bulunmamaktadır ve bağımsızdır.

Sinan Oğan'ın parti üyelikleri:

  • Milliyetçi Hareket Partisi (2011-2015, 2015-2017)
  • Bağımsız (2017-)

Seçim Sonuçları

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Sinan Oğan Gündem Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title