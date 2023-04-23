ATA İttifakı tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilen Sinan Oğan'ın partisi var mı, hangisi merak ediliyor. Peki, Sinan Oğan hangi partili? Sinan Oğan'ın partisi var mı, bağımsız mı?

Sinan Oğan hangi partili? ATA İttifakı tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilen Sinan Oğan'ın partisi var mı, hangisi merak ediliyor. Peki, Sinan Oğan hangi partili? Sinan Oğan'ın partisi var mı, bağımsız mı? Detaylar...

SİNAN OĞAN HANGİ PARTİLİ?

Sinan Oğan, 1 Eylül 1967; Iğdır doğumlu Türk stratejik araştırmacı ve siyasetçidir. 2011 Türkiye genel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Iğdır milletvekili seçilerek meclise girdi. 2015 yılında MHP'den ihraç edildi, fakat açtığı davayı kazanarak partiye geri döndü. 2017 yılında üç MHP milletvekili ile birlikte tekrar ihraç edildi. 2023 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi için ATA İttifakı tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterildi. Şu an Sinan Oğan'ın partisi bulunmamaktadır ve bağımsızdır.

Sinan Oğan'ın parti üyelikleri: