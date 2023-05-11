Sinan Oğan hangi kanalda çıkacak? Sinan Oğan CANLI yayın izleme linki var mı?
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Kısa bir süre Sinan Oğan'ın danışmanlığını yaptığını iddia eden ve ayrılma gerekçesini de açıklamalarıyla bağdaştıran Alperen İnce, Twitter üzerinden paylaşımda bulundu. Gelişmeler sonrası Oğan'ın katılacağı yayın merak edildi. Peki, Sinan Oğan hangi kanalda çıkacak? Sinan Oğan CANLI yayın izleme linki var mı?
2023 seçimlerine sayılı saatler kala ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan'ın eski sosyal medya danışmanı olduğunu söyleyen Alperen İnce'den gündem yaratacak iddialar geldi. Vatandaşlar gelişmeleri takip ederken Sinan Oğan hangi kanalda çıkacak?Sinan Oğan CANLI yayın izleme linki var mı araştırdı.
SİNAN OĞAN HANGİ KANALDA ÇIKACAK?
Sinan Oğan paylaşımında
"Bu akşam saat 21:45'te @HaberturkTV 'de #TekeTek programında @fatihaltayli 'nın sorularını yanıtlayacağım. Seçime saatler kala tüm merak edilen soruları cevaplayacağım."