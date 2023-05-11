Sinan Oğan hangi kanalda çıkacak? Sinan Oğan CANLI yayın izleme linki var mı?

Kısa bir süre Sinan Oğan'ın danışmanlığını yaptığını iddia eden ve ayrılma gerekçesini de açıklamalarıyla bağdaştıran Alperen İnce, Twitter üzerinden paylaşımda bulundu. Gelişmeler sonrası Oğan'ın katılacağı yayın merak edildi. Peki, Sinan Oğan hangi kanalda çıkacak? Sinan Oğan CANLI yayın izleme linki var mı?