Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Sinan Oğan hangi ittifakı destekliyor? Sinan Oğan kimi destekliyor? Sinan Oğan Cumhur İttifakı mı Millet İttifakı mı destekliyor?

Sinan Oğan hangi ittifakı destekliyor? Sinan Oğan kimi destekliyor? Sinan Oğan Cumhur İttifakı mı Millet İttifakı mı destekliyor?

Gündem Haberleri

ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın 2. turda kimi destekleyeceği araştırılan konular arasında yer alıyor. Kullanıcılar tarafından Sinan Oğan'ın açıklaması araştırılıyor. Peki, Sinan Oğan hangi ittifakı destekliyor? Sinan Oğan kimi destekliyor? Sinan Oğan Cumhur İttifakı mı Millet İttifakı mı destekliyor? İşte detaylar...

İlk turda yüzde 5'in üzerinde oy alan ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın 2.turda hangi ittifakı destekleyeceği merak konusu oldu. Sinan Oğan, bugün düzenleyeceği basın toplantısı ile hangi adayı destekleyeceğini açıklayacak. Peki, Sinan Oğan hangi ittifakı destekliyor? Sinan Oğan kimi destekliyor? Sinan Oğan Cumhur İttifakı mı Millet İttifakı mı destekliyor? Detaylar haberimizde...

SİNAN OĞAN HANGİ İTTİFAKI DESTEKLİYOR?

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 5'in üzerinde oy alarak ikinci tur için kritik isim haline gelen ATA İttifakı adayı Sinan Oğan, kararını açıklıyor. Oğan, "İkinci turda Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimizi ilan ediyorum. İlk turda bize oy veren seçmenlerimizi de Erdoğan'ı desteklemeye davet ediyorum." dedi.

SİNAN OĞAN KİMİ DESTEKLİYOR?

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hiçbir aday yüzde 50+1 çoğunluğu sağlayamadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 49.52, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.88, ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan yüzde 5.17 oy aldı. ATA İttifakı ve Sinan Oğan'ın kimi destekleyeceği merak konusu olurken, beklenen açıklama geldi.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

Sinan Oğan Gündem Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title