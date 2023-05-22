ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın 2. turda kimi destekleyeceği araştırılan konular arasında yer alıyor. Kullanıcılar tarafından Sinan Oğan'ın açıklaması araştırılıyor. Peki, Sinan Oğan hangi ittifakı destekliyor? Sinan Oğan kimi destekliyor? Sinan Oğan Cumhur İttifakı mı Millet İttifakı mı destekliyor? İşte detaylar...

İlk turda yüzde 5'in üzerinde oy alan ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın 2.turda hangi ittifakı destekleyeceği merak konusu oldu. Sinan Oğan, bugün düzenleyeceği basın toplantısı ile hangi adayı destekleyeceğini açıklayacak. Peki, Sinan Oğan hangi ittifakı destekliyor? Sinan Oğan kimi destekliyor? Sinan Oğan Cumhur İttifakı mı Millet İttifakı mı destekliyor? Detaylar haberimizde...

SİNAN OĞAN HANGİ İTTİFAKI DESTEKLİYOR?

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 5'in üzerinde oy alarak ikinci tur için kritik isim haline gelen ATA İttifakı adayı Sinan Oğan, kararını açıklıyor. Oğan, "İkinci turda Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimizi ilan ediyorum. İlk turda bize oy veren seçmenlerimizi de Erdoğan'ı desteklemeye davet ediyorum." dedi.

SİNAN OĞAN KİMİ DESTEKLİYOR?

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hiçbir aday yüzde 50+1 çoğunluğu sağlayamadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 49.52, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.88, ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan yüzde 5.17 oy aldı. ATA İttifakı ve Sinan Oğan'ın kimi destekleyeceği merak konusu olurken, beklenen açıklama geldi.

Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhur İttifakı'nı desteklemesi sizce doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) May 22, 2023