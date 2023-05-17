Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı olarak bilinen Sinan Oğan hakkında birçok kişi tarafından Sinan Oğan evli mi? Sorusu ve Sinan Oğan'ın eşi kim, Gökçen Oğan kimdir? Sorusu araştırılıyor. Peki, Sinan Oğan evli mi? Sinan Oğan'ın eşi kim, Gökçen Oğan kimdir? Sinan Oğan'ın çocuğu var mı?

Sinan Oğan evli mi? Türk stratejik araştırmacı ve siyasetçi olan Sinan Oğan'ın Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı olmasının ardından Gökçen Oğan kimdir? Soruları merak ediliyor ve internet üzerinde sıklıkla araştırılıyor. Aynı zamanda sosyal medya üzerinde birçok kez paylaşılan videolarda yer alan Gökçen Oğan, merak konusu haline geliyor. Peki, Sinan Oğan evli mi? Sinan Oğan'ın eşi kim, Gökçen Oğan kimdir? Sinan Oğan'ın çocuğu var mı?

SİNAN OĞAN EVLİ Mİ?

Sinan Oğan Gökçen Oğan ile evlidir. Ayrıca Sinan Oğan'ın bir kız, bir erkek olmak üzere iki çocuğu vardır.

GÖKÇEN OĞAN KİMDİR?

Gökçen Oğan Orta Asya Uzmanı, araştırmacı. Gazi Üniversitesi uluslararası ilişkiler bölümü'nden mezun oldu. "Şanghay işbirliği örgütü ve bölgesel işbirliği girişimleri" başlıklı teziyle yüksek lisansını tamamladı. Avrasya stratejik araştırmalar merkezi'nde (ASAM) orta asya uzmanı olarak görev yaptı. Çeşitli araştırma merkezlerinin Avrasya danışmanlığını üstlendi. Bölgeye ilişkin pek çok makale ve araştırması bulunan oğan, halen orta Asya, Afganistan ve Pakistan merkezli çalışmalarını sürdürüyor.