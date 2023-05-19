Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'la görüştü. Peki, Sinan Oğan Erdoğan toplantısı bitti mi? Sinan Oğan ne zaman açıklama yapacak?

ATA İttifakı'nın ana bileşeni Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ağırlamasının ardından bir gelişme daha yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'la görüştü. Sinan Oğan Erdoğan toplantısı bitti mi? Sinan Oğan ne zaman açıklama yapacak?

SİNAN OĞAN NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?

Seçimlerde aldığı oy oranıyla büyük bir sürprize imza atan Sinan Oğan, ikinci turda yarışacak Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu için çok önemli hale geldi. ATA İttifakı'nın ana bileşeni Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın partisinin genel merkezinde Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesinin ardından yeni gelişme yaşandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Sinan Oğan'la görüşme gerçekleştirdi. Görüşme 1 saat sürdü.

Sinan Oğan'ın ikinci turda kimi destekleyeceği merak edilirken, gazeteci Kürşad Oğuz'dan dikkat çeken bir paylaşım gelmişti. Oğuz, "Sinan Oğan'la konuştum. Sesi kısılmış, hafif hasta. 'Kararımızı 19 Mayıs'ta açıklayacağız' dedi. Manidar tarih. İttifak içi fikir teatisi hala sürüyormuş." demişti.

Henüz açıklama bilgisi gelmedi.