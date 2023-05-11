ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın danışmanı neden istifa ettiği merak ediliyor. Sinan Oğan danışmanı neden istifa etti ve Sinan Oğan'ın danışmanı kimdir soruları sıklıkla araştırılıyor. Peki, Sinan Oğan danışmanı neden istifa etti? Sinan Oğan'ın danışmanı kimdir?

2023 Genel Seçimlerinde ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın danışmanı istifa etmesinin ardından, Sinan Oğan'ın danışmanı kimdir sorusu gündemden düşmüyor. Sinan Oğan danışmanı neden istifa etti ve Sinan Oğan'ın danışmanı kimdir soruları merak ediliyor. Sinan Oğan danışmanı neden istifa etti? Sinan Oğan'ın danışmanı kimdir? Detaylar haberimizdedir…

SİNAN OĞAN DANIŞMANI NEDEN İSTİFA ETTİ?

ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın danışmanı Alperen İnce, "İkinci turda gerekirse Cumhur İttifakı'nı destekleyebiliriz, bakanlıklarımız, müdürlüklerimiz olabilir" açıklamasında bulunduğu için görevden ayrıldığı iddia edildi.

Twitter hesabından açıklamayapan Alperen İnce şunları paylaştı:

"Siyasetimi, güvene dayalı bilgileri açık ederek değil kamuya açık işleri kaynak göstererek yapmaya gayret ettim. Buna tüm dostlarım, keza ne yazık ki bazı sebeplerden karşı karşıya geldiklerimiz de kefildir. Şimdi Sinan Oğan'a çok kısa bir süre danışmanlık yapışımı anlatayım.

Dediğim gibi çalışma hukukunun vermiş olduğunu güvene dayalı bilgileri açık ederek siyaset yapmak huyum değildir fakat Sinan Oğan'a yakın bir hesaptan hakkımda asılsız iddiaların ortaya sürülmesiyle, adeta fişlenmemle böyle bir cevap hakkım doğdu." ifadelerine yer verdi.