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Sinan Oğan cumhurbaşkanı adayı mı? Sinan Oğan cumhurbaşkanı adayı oldu mu, kaç imza topladı?

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Sinan Oğan cumhurbaşkanı adayı mı? Sinan Oğan cumhurbaşkanı adayı oldu mu, kaç imza topladı?

14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde seçmenler tarafından aday gösterilecek isimlerin imza toplama süreci devam ediyor. Peki, Sinan Oğan kaç imza oldu? Sinan Oğan 100 bin imza topladı mı? Peki, Sinan Oğan cumhurbaşkanı adayı mı? Sinan Oğan cumhurbaşkanı adayı oldu mu, kaç imza topladı?

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Sinan Oğan cumhurbaşkanı adayı mı? 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde seçmenler tarafından aday gösterilecek isimlerin imza toplama süreci devam ediyor. Peki, Sinan Oğan kaç imza oldu? Sinan Oğan 100 bin imza topladı mı? Peki, Sinan Oğan cumhurbaşkanı adayı mı? Sinan Oğan cumhurbaşkanı adayı oldu mu, kaç imza topladı? Detaylar...

Seçmenler tarafından aday gösterilecek isimlerin imza toplama süreci devam ediyor. 5. günde 100 bin imzayı aşan Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, 4. cumhurbaşkanı adayı oldu. Oğan ilk açıklamasında, "Bütün zorluklara rağmen 120.000 imza hedefine ulaşacağız inşallah. Bu adaletsiz düzende sakın ola 100.000'e ulaştık, artık imza atmamıza gerek yok demeyin zira bu zaferimizi elimizden almak için her şeyi yapacaklar." dedi.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Oğan, "Türk milletinin aziz evlatları, bütün zorluklara rağmen 120.000 imza hedefine ulaşacağız inşallah. Bu adaletsiz düzende sakın ola 100.000'e ulaştık, artık imza atmamıza gerek yok demeyin zira bu zaferimizi elimizden almak için her şeyi yapacaklar. Yok imzalar mükerrer diyecekler, yok kenarı ıslanmış diyecekler yok bilmem ne diyecekler… O sebeple 120 bin sayısına ulaşana kadar devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sinan Oğan cumhurbaşkanı adayı mı? Sinan Oğan cumhurbaşkanı adayı oldu mu, kaç imza topladı?

İmza verme süreci 27 Mart saat 20.00'ye kadar sürecek. Vatandaşlar kimlik belgeleriyle ilçe seçim kurullarına giderek imza verebiliyor.

100 bin imza toplayan kişiye, istemesi durumunda başvuru için ödediği 555 bin 980 lira iade edilecek. Adaylık için yeterli imzaya ulaşamayanların yatırdığı ücret ise Hazine'ye gelir kaydedilecek.

Seçmenler, YSK'nın ilanında belirtilen adaylardan sadece biri için ve bir kez teklifte bulunabilecek. Cumhurbaşkanı kesin aday listesi 31 Mart'ta, Resmi Gazete'de yayımlanacak. Ardından cumhurbaşkanı seçimi propaganda dönemi başlayacak.

Anayasanın 101. maddesine göre; cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde 5'ini almış olan siyasi partiler ile en az 100 bin seçmen aday gösterebiliyor.

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