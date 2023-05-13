14 Mayıs seçimine saatler kala ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, konuk olduğu yayında önemli açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamalar nedeniyle sosyal medya üzerinde Sinan Oğan Cumhur ittifakına mı katılacak? Soruları yer aldı. Peki, Sinan Oğan Cumhur ittifakına mı katılacak? Sinan Oğan'ın açıklaması ne? Sinan Oğan ne açıklaması yaptı?

Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, seçimin ikinci tura kalması durumunda yapacaklarını açıkladı. Konuk olduğu yayında yaptığı açıklamalar nedeniyle Sinan Oğan Cumhur ittifakına mı katılacak? Sorusu gündemdeki yerini aldı ve birçok vatandaş tarafından arama motorları üzerinde sorgulatılmaya başladı. Peki, Sinan Oğan Cumhur ittifakına mı katılacak? Sinan Oğan'ın açıklaması ne? Sinan Oğan ne açıklaması yaptı?

SİNAN OĞAN CUMHUR İTTİFAKINA MI KATILACAK?

Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, seçimin ikinci tura kalması durumunda ikinci tura kalan adaylarla pazarlık masasına oturacaklarını söyledi. Bu sözlerin muhalif kesimde tepki görmesinin ardından Oğan, "Seçimlere bir gün kala konuşmalarımı bağlamından koparıp bize haksız itham ve saldırılarda bulunduğunuza göre seçimlerin ikinci turunda bizim seçmen tabanımızın desteğine ihtiyaç duymayacaksınız sanırım. 2. turda çok kıymetli olacak Sinan Oğan seçmen tabanını ikna etmeniz gerekmeyecek mi?" Dedi.

"BAKANLIK, YARDIMCILIK GİBİ TALEPLERİMİZ OLACAK"

Oğan'a, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması durumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mı yoksa Kemal Kılıçdaroğlu'nu mu destekleyecekleri sorusu yöneltildi. Oğan ise bu soruyu, şu ifadelerle yanıtladı: "Seçim ikinci tura kalırsa masaya bedavaya oturmayız. Bakanlık, cumhurbaşkanı yardımcılığı gibi taleplerimiz olacak. Olursa katılırız olmazsa, anlaşamazsak yolumuza bakacağız..."

AÇIKLAMALARI TEPKİ ÇEKTİ

Oğan'ın bu sözleri muhalif kesimde adaylığını pazarlık malzemesi yaptığı yönünde eleştirilere ve tepkilere neden oldu. Oğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla bu tepkilere yanıt verdi.