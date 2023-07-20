Sinan Oğan bedelli askerlik mi yaptı? İddiaya yanıt geldi mi? Sinan Oğan ile Tarkan birlikte askerlik mi yaptı?

Sinan Oğan askerlik yaptı mı ve Sinan Oğan ile Tarkan birlikte askerlik mi yaptı araştırılıyor. Sosyal medyada Sinan Oğan ile Tarkan'ın askerlik yaptığı ileri sürerek birlikte çekilen fotoğrafı gündeme geliyor. Sinan Oğan askerlik yaptı mı? Sinan Oğan ile Tarkan birlikte askerlik mi yaptı? sorularına yanıt aranıyor. Peki, Sinan Oğan askerlik yaptı mı? Sinan Oğan ile Tarkan birlikte askerlik mi yaptı?

Sinan Oğan askerlik yaptı mı? Sinan Oğan ile Tarkan birlikte askerlik mi yaptı? gündeme geliyor. 28 Mayıs seçimlerinde ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan ve Tarkan'la yıllar önce birlikte bedellik askerlik yaptığı iddiası sosyal medyayı kasıp kavurdu. Sinan Oğan askerlik yaptı mı ve Sinan Oğan ile Tarkan birlikte askerlik mi yaptı araştırılıyor. Sinan Oğan askerlik yaptı mı? Sinan Oğan ile Tarkan birlikte askerlik mi yaptı? Detaylar haberimizdedir…

SİNAN OĞAN BEDELLİ ASKERLİK Mİ YAPTI?

Bir sosyal medya kullanıcısı babasının 28 Mayıs seçimlerinde ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan ve Tarkan'la askerlik yaptığını ileri sürerek birlikte çekilen fotoğrafı yayınladı.

SİNAN OĞAN İLE TARKAN BİRLİKTE ASKERLİK Mİ YAPTI?

Bir Twitter kullanıcısı babasının askerlik fotoğrafını paylaşarak "Babam, Sinan Oğan ve Tarkan aynı bölükteymiş" ifadelerini kullandı. Daha sonra yeni bir paylaşım daha yapan Ömer isimli kullanıcı, "Tarihleri bilmiyorum ama bu dönem uzun zaman sonra ilk defa bedelli askerlik çıkan dönem. Ondan dolayı bedelli bekleyen herkes (genelde işi gücü olan insanlar) bu dönemde askerlik yapmış" dedi.