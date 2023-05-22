Sinan Oğan basın toplantısı ne zaman, saat kaçta ve Sinan Oğan kimi destekleyecek soruları sıklıkla gündeme geliyor. ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan kimi destekliyor ve Sinan Oğan basın toplantısı ne zaman olacağı merak ediliyor. Peki, Sinan Oğan basın toplantısı ne zaman, saat kaçta? Sinan Oğan kimi destekleyecek?

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan kimi destekliyor ve Sinan Oğan basın toplantısı ne zaman olacağı merak ediliyor. Sinan Oğan basın toplantısı ne zaman, saat kaçta ve Sinan Oğan kimi destekleyecek soruları sıklıkla araştırılıyor. Sinan Oğan basın toplantısı ne zaman, saat kaçta ve Sinan Oğan kimi destekleyecek gündeme geliyor. Sinan Oğan basın toplantısı ne zaman, saat kaçta? Sinan Oğan kimi destekleyecek? Detaylar haberimizdedir…

SİNAN OĞAN BASIN TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanı seçimleri ikinci turunda kimi destekleyeceği merak konusu olan Sinan Oğan'ın kararını duyuracağı saat belli oldu. Oğan, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu ile ilgili tutumumuzu yarın saat 17.00'da düzenleyeceğimiz bir basın toplantısı ile açıklayacağız." dedi.

SİNAN OĞAN KİMİ DESTEKLEYECEK?

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hiçbir aday yüzde 50+1 çoğunluğu sağlayamadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 49.52, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.88, ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan yüzde 5.17 oy aldı.

Twitter hesabından açıklama yapan Sinan Oğan, kararını bugün düzenleyecekleri basın toplantısı ile duyuracağını belirtti. Oğan şunları söyledi: "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu ile ilgili tutumumuzu yarın saat 17.00'da düzenleyeceğimiz bir basın toplantısı ile açıklayacağız. Yaptığımız istişarelerin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yarınki görüşmeler ve istişareler de tamamlandığında artık kararımızı netleştirip, bunu Türk milletinin aziz evlatları ile paylaşmış olacağız. Kararımızı herhangi bir saikle değil, Türk milletinin geleceği, ülkemizin birlik ve bütünlüğü ile istikrarının önemli olacağını, ayrıca meselelere farklı beklentiler ile değil, ilkeler bazında baktığımızın da bilinmesini isteriz."

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu ile ilgili tutumumuzu yarın saat 17.00'da düzenleyeceğimiz bir basın toplantısı ile açıklayacağız. Yaptığımız istişarelerin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yarınki görüşmeler ve istişareler de tamamlandığında artık kararımızı netleştirip,… — Dr. Sinan Oğan (@DrSinanOgan) May 21, 2023

Sizce Sinan Oğan 2. turda kimi destekleyecek? — Haberler.com (@Haberler) May 20, 2023