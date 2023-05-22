Türkiye, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna odaklandı. İlk turda Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.52, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.88 oy aldı. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu ikinci turda yarışacak adaylar olarak belirlenirken, yüzde 5'in üzerinde oy alan ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın kararı gündem oldu. Peki, Sinan Oğan bağımsız aday mı? Sinan Oğan 2. tura katılıyor mu?

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 5'in üzerinde oy alarak ikinci tur için kritik isim haline gelen ATA İttifakı adayı Sinan Oğan, kararını açıkladı. Oğan, "Seçimlerin ikinci turunda Cumhur İttifakı adayı sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimizi beyan ediyorum. Bize oy veren seçmenleri de sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemelerini talep ediyorum" dedi. Sinan Oğan bağımsız aday mı?Sinan Oğan 2. tura katılıyor mu?

SİNAN OĞAN NE DEDİ?

Sinan Oğan, önceden duyurduğu saat olan 17.00'te kameralar karşısına geçti. Oğan, ikinci turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı. Açıklamalarında Oğan, "Her iki aday ile görüşmelerimiz devlet adamı ve karşılıklı nezaketle gerçekleşmiştir. Bu müzakere ve istişareler tabandan gelen mesajlar neticesinde seçimlerin ikinci turunda Cumhur İttifakı adayı sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimizi beyan ediyorum. Bize oy veren seçmenleri de sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemelerini talep ediyorum. Atatürkçü ve milliyetçi ilkelerimiz çerçevesinde hiçbir beklenti içerisinde olmadan aldığımız kararın yüce Türk milletine hayırlı olmasını diliyorum, selam ve saygılarımla selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

SİNAN OĞAN BAĞIMSIZ ADAY MI?

Seçimin2.turunda sadece Erdoğan ve Kılıçdaroğlu yarışacak.

Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhur İttifakı'nı desteklemesi sizce doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) May 22, 2023