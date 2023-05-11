Seçime kısa süre kala Cumhurbaşkanı adayları halk ile buluşmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan'ın 12 Mayıs günü gerçekleştireceği Antalya buluşmasının iptalinin ardından Sinan Oğan Antalya programı iptal mi? Sinan Oğan Antalya programını neden iptal etti? soruları araştırıldı.

Sinan Oğan Antalya programı iptal mi? merak ediliyor. Seçimlere az bir zaman kalmasıyla beraber siyasi isimlerin programları da yoğunlaştı. 12 Mayıs günü Sinan Oğan'ın Antalya'da gerçekleştireceği programın iptal edilmesinin ardından Sinan Oğan Antalya programı iptal mi? Sinan Oğan Antalya programını neden iptal etti? soruları araştırıldı.

SİNAN OĞAN ANTALYA PROGRAMI İPTAL Mİ?

Sinan Oğan'ın 12 Mayıs günü olan Antalya programının neden iptal edildiği hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Sinan Oğan'ın Ankara'ya geri döndüğü belirtildi.