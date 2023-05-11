Seçime kısa süre kala Cumhurbaşkanı adayları halk ile buluşmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan'ın 12 Mayıs günü gerçekleştireceği Antalya buluşması iptal etmesi ve Ankara'ya doğru yola çıkmasının ardından Sinan Oğan Ankara'ya neden gidiyor? Sinan Oğan Ankara'da kiminle görüşecek? soruları araştırıldı.

Sinan Oğan Ankara'ya neden gidiyor? merak ediliyor. Seçimlere az bir zaman kalmasıyla beraber siyasi isimlerin programları da yoğunlaştı. 12 Mayıs günü Sinan Oğan'ın Antalya'da gerçekleştireceği programın iptal etti ve Ankara'ya gitmek için yola çıktı. Sinan Oğan Ankara'ya neden gidiyor? Sinan Oğan Ankara'da kiminle görüşecek? soruları araştırıldı.

SİNAN OĞAN ANKARA'YA NEDEN GİDİYOR?

Sinan Oğan'ın Antalya programını iptal edip Ankara'ya gitmesiyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

SİNAN OĞAN ANTALYA PROGRAMI İPTAL Mİ?

Sinan Oğan'ın 12 Mayıs günü olan Antalya programının neden iptal edildiği hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Sinan Oğan'ın Ankara'ya geri döndüğü belirtildi.