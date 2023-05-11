Üye Girişi
Haberi Paylaş
Sinan Oğan Ankara'ya neden gidiyor? Sinan Oğan Ankara'da kiminle görüşecek?

Sinan Oğan Ankara'ya neden gidiyor? Sinan Oğan Ankara'da kiminle görüşecek?

Gündem Haberleri

Seçime kısa süre kala Cumhurbaşkanı adayları halk ile buluşmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan'ın 12 Mayıs günü gerçekleştireceği Antalya buluşması iptal etmesi ve Ankara'ya doğru yola çıkmasının ardından Sinan Oğan Ankara'ya neden gidiyor? Sinan Oğan Ankara'da kiminle görüşecek? soruları araştırıldı.

İnce'nin ardından Sinan Oğan'da mı adaylıktan çekiliyor? Bomba iddiaya yanıt Ümit Özdağ'dan geldiİnce'nin ardından Sinan Oğan'da mı adaylıktan çekiliyor? Bomba iddiaya yanıt Ümit Özdağ'dan geldi
Sinan Oğan'dan 2. turda Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğini iddia eden isme sert tepkiSinan Oğan'dan 2. turda Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğini iddia eden isme sert tepki

Sinan Oğan Ankara'ya neden gidiyor? merak ediliyor. Seçimlere az bir zaman kalmasıyla beraber siyasi isimlerin programları da yoğunlaştı. 12 Mayıs günü Sinan Oğan'ın Antalya'da gerçekleştireceği programın iptal etti ve Ankara'ya gitmek için yola çıktı. Sinan Oğan Ankara'ya neden gidiyor? Sinan Oğan Ankara'da kiminle görüşecek? soruları araştırıldı.

SİNAN OĞAN ANKARA'YA NEDEN GİDİYOR?

Sinan Oğan'ın Antalya programını iptal edip Ankara'ya gitmesiyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

Sinan Oğan Ankara'ya neden gidiyor? Sinan Oğan Ankara'da kiminle görüşecek?

SİNAN OĞAN ANTALYA PROGRAMI İPTAL Mİ?

Sinan Oğan'ın 12 Mayıs günü olan Antalya programının neden iptal edildiği hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Sinan Oğan'ın Ankara'ya geri döndüğü belirtildi.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

Ata İttifakı Seçim 2023 Sinan Oğan Gündem Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title