Bugün Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesinin ardından Gazeteci İsmail Saymaz'ın Twitter hesabından Sinan Oğan'ın da adaylıktan çekileceği söylentisi var paylaşımı yapması üzerine Sinan Oğan adaylıktan çekildi mi? Sinan Oğan adaylıktan çekilecek mi, ne dedi? Soruları gündeme taşındı.

Sinan Oğan adaylıktan çekildi mi? Bugün Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesinin ardından Gazeteci İsmail Saymaz'ın Twitter hesabından Sinan Oğan'ın da adaylıktan çekileceği söylentisi var paylaşımı yapması üzerine Sinan Oğan adaylıktan çekildi mi? Sinan Oğan adaylıktan çekilecek mi, ne dedi? Soruları gündeme taşındı. İşte detaylar...

SİNAN OĞAN ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ Mİ?

Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, adaylıktan çekildiğine dair bir açıklama yapmadı. Konu ile ilgili Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tarafından yapılan açıklamalar şu şekildedir:

"Sinan Oğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiği iddiaları yalandan ibarettir. Zafer Partisi ve Sinan Oğan Türk halkının Yeşil Sol ile HÜDA-PAR arasına sıkışmasına izin vermeyecektir. Zafer yakın, meşaleleri yakın."

Sinan Oğan'ın açıklaması ise şu şekildedir:

"Türk milletinin aziz evlatları, sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Son günlerde bize dönük artan provokasyon duyumları üzerine seçimin son günü herhangi bir olay yaşamak istemedik. O sebeple de bu akşam İstanbul'dayım. Haber Türk Tv'de. Yarın Ankara'da olacağım. Bize katılımlar bekliyoruz. Ankara'da olacağız. Lütfen bizim dışımızdaki hiçbir açıklamaya itibar etmeyiniz."

Sinan Oğan, İsmail Saymaz'ın paylaşımına ise "Olmadı bu İsmail bey! Lütfen bizim üzerimize oynanmak istenen oyunlara alet olmayın!" yanıtını verdi.