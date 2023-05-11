Sinan Oğan aday mı? 2023 Sinan Oğan nereden, hangi ilden, hangi partiden aday oldu?

14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise Sinan Oğan aday mı? 2023 Sinan Oğan milletvekili adayı mı soruları yer alıyor. Peki, Sinan Oğan aday mı? 2023 Sinan Oğan milletvekili adayı mı? İşte detaylar...