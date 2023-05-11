Sinan Oğan aday mı? 2023 Sinan Oğan nereden, hangi ilden, hangi partiden aday oldu?
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14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise Sinan Oğan aday mı? 2023 Sinan Oğan milletvekili adayı mı soruları yer alıyor. Peki, Sinan Oğan aday mı? 2023 Sinan Oğan milletvekili adayı mı? İşte detaylar...
Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere kilitlenirken, Millet İttifakı cephesinde milletvekili aday listeleri üzerindeki çalışmalarda önemli bir gelişme yaşanmasının ardından vatandaşlar arama motorlarında Sinan Oğan aday mı? 2023 Sinan Oğan milletvekili adayı mı? Sinan Oğan aday mı? 2023 Sinan Oğan milletvekili adayı mı sorularına yanıt aradı.
ADAY LİSTELERİ AÇIKLANDI MI?
Yüksel Seçim Kurulunun (YSK), 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesi, Kurulun internet sitesinde yayımlandı.
SİNAN OĞAN ADAY MI?
Sinan Oğan YSK'nın açıkladığı milletvekili aday listesinde yer almıyor. Ancak Oğan, Ata İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı'dır.
Sizce Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilme kararı doğru mu?— Haberler.com (@Haberler) May 11, 2023