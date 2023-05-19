Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı ziyaret etti. Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu'nu Zafer Partisi Genel Merkez binası önünde karşıladı. İkili, tokalaşırken basın mensuplarına poz verdikten sonra içeriye girerek görüşmeye başladı. Peki, Sinan Oğan açıklama yaptı mı, hangi ittifakı seçti?

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ATA İttifakı'nın ana bileşeni olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüştü. Görüşme sonrası iki lider basın mensuplarına açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "Gayet güzel verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Türkiye'nin sorunlarını masaya yatırdık. Bazı sorular da sordu genel başkan, kendisini bilgilendirdim" dedi. Özdağ ise "Bazı sorularımız vardı, ayrıntılı yanıtlar aldık. Kararımızı kısa süre sonra açıklayacağız" diye konuştu. Peki, Sinan Oğan açıklama yaptı mı, hangi ittifakı seçti?

SİNAN OĞAN AÇIKLAMA YAPTI MI?

Görüşme sonrası iki lider basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Kendileriyle gayet güzel verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Türkiye'nin sorunlarını masaya yatırdık. Aynı zamanda ben Sayın Genel Başkan'a Millet İttifakı'nın görüşlerini, çalışmalarını anlattım. Bazı sorular da sordu genel başkan, kendisini bilgilendirdim. Türkiye'nin dayanışmaya demokrasiye ihtiyacı var. Kendisi arkadaşlarıyla aktardıklarımızı görüşecek" diye konuştu.

Özdağ, "Bazı sorularımız vardı, onları sorduk. Ayrıntılı olarak cevaplar aldık. Yetkili kurumlarımızla değerlendirmelerde bulunacağız. Sayın Sinan Oğan'la ve ATA İttifakı'ndaki diğer partilerin liderleriyle de bir görüşme yapacağız ve kısa süre içinde kamuoyuyla paylaşacağız." dedi.

OĞAN, KARARINI BUGÜN AÇIKLAYABİLİR

Öte yandan birkaç gün önce Gazeteci Kürşad Oğuz, "Sinan Oğan'la konuştum. Sesi kısılmış, hafif hasta. 'Kararımızı 19 Mayıs'ta açıklayacağız' dedi. Manidar tarih. İttifak içi fikir teatisi hala sürüyormuş." diye paylaşımda bulunmuştu.